Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε πριν δύο χρόνια - Οι φωτογραφίες του γάμου

Μια χαρμόσυνη αποκάλυψη έκανε η Άννα Κορακάκη, η οποία παντρεύτηκε τον αγαπημένο της πριν από δύο χρόνια και μοιράστηκε στα social media τις τρυφερές φωτογραφίες του γάμου.

Η αθλήτρια γνωστοποίησε με ανάρτησή της ότι πριν ακριβώς δύο χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της τότε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον γάμο της. Σήμερα ωστόσο, με αφορμή τη δεύτερη επετείου του γάμου της, η Άννα Κορακάκη αποφάσισε να μοιραστεί για πρώτη φορά φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Ολυμπιονίκης έγραψε: «23.9.2023. 2 χρόνια έχουν περάσει, μένει το για πάντα».

Δείτε τη δημοσίευση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Korakaki (@annakorakaki)

Πηγή: protothema.gr