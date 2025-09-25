Ανησυχία προκαλεί η εικόνα του Αχελώου που στερεύει

Ανησυχία προκαλεί η εικόνα του Αχελώου προς στο Περδικάκι που στερεύει σχεδόν πλήρως και τα νερά έχουν δώσει τη θέση τους σε ξερά κομμάτια γης.

Ο Αχελώος, στο πέρασμά του προς το Περδικάκι, δεν θυμίζει πια τον ποταμό που όλοι γνώριζαν. Πιο πάνω έχει στερέψει εντελώς, κι εκεί όπου κυλούσαν τα νερά απλώνονται τώρα ξερά κομμάτια γης.

Η λίμνη των Κρεμαστών, κάτω από τη Γέφυρα Τατάρνας, έχει απογυμνωθεί από το νερό της. Στη θέση του υδάτινου καθρέφτη ξεπροβάλλουν ξερόνησα, σιωπηλοί μάρτυρες της αλλαγής.

Το τοπίο μοιάζει ξένο, σαν να αναδύθηκε από άλλη εποχή, αφήνοντας πίσω του μια αίσθηση απουσίας και ανησυχίας.