Άνιση μεταχείριση καταγγέλλουν νοσοκομειακοί φυσιοθεραπευτές - Τι προβλέπει σχέδιο νόμου

Ανάσταστοι είναι οι φυσιοθεραπευτές των μισών σχεδόν νοσοκομείων της χώρας καθώς νομοσχέδιο που βρίσκεται για ψήφιση στη Βουλή δεν επιτρέπει την ίδρυση Τμημάτων Φυσικοθεραπείας σε νοσηλευτικές μονάδες με λιγότερες από 200 κλίνες αλλά προβλέπει Αυτοτελή Γραφεία που θα υπάγονται απ΄ευθείας στο διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Σε κείμενό τους με αποδέκτες κόμματα και φορείς, καταγγέλουν άνιση μεταχείριση κάνοντας λόγο για φυσκοθεραπευτές «δύο ταχυτήτων». Κι αυτό επειδή, όπως τονίζουν, το κριτήριο των κλινών είναι άσχετο με τις συνεδρίες που οι ίδιοι διενεργούν αλλά και τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουν, την ώρα μάλιστα που εξυπηρετούν ανάγκες όχι μόνο νοσηλευμένων αλλά και εξωτερικών ασθενών.

Η ανακοίνωση των φυσιοθεραπευτών με την οποία ζητούν να μην ισχύσουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους επιστήμονες Υγείας στις δημόσιες νοσηλευτικές μονάδες:

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 200 ΚΛΙΝΩΝ

Σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, που άμεσα θα πάει για ψήφιση στην Βουλή, προβλέπεται μεταξύ άλλων η σύσταση Φυσιοθεραπευτικών Τμημάτων σε ορισμένα νοσοκομεία του ΕΣΥ (άρθρο 80).

Η σύσταση Τμημάτων Φυσικοθεραπείας στα νοσοκομεία είναι μια σωστή κίνηση, όμως ΕΛΛΙΠΗΣ και μάλιστα με τον τρόπο που προτείνεται λειτουργεί εις βάρος των φυσικοθεραπευτών στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας.

Η πρόταση του Υπουργείου προβλέπει την ίδρυση Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΜΟΝΟ στα νοσοκομεία με περισσότερες από 200 κλίνες.

Στα υπόλοιπα νοσοκομεία προτείνεται η Ίδρυση Αυτοτελών Γραφείων Φυσικοθεραπείας υπαγόμενα απευθείας στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, με υπεύθυνο Φυσικοθεραπευτή. Άραγε πως μπήκε αυτό το όριο; Γιατί όχι 100 ή 300; Άλλωστε ο αριθμός των κλινών δεν έχει σχέση με τον αριθμό ούτε των φυσικοθεραπευτικών συνεδριών που διενεργούνται (υπάρχουν και οι εξωτερικοί ασθενείς), ούτε των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων, ούτε της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτεται.

Τι αλλάζει σε σχέση με ότι ισχύει σήμερα. Στα άνω των 200 κλινών νοσοκομεία ιδρύονται φυσικοθεραπευτικά τμήματα με προϊστάμενο Φυσικοθεραπευτή με διοικητική αναβάθμιση των φυσικοθεραπευτών και συνοδή θέση προϊσταμένου.

Στα κάτω των 200 κλινών, τα πράγματα όμως γίνονται χειρότερα σε σχέση με σήμερα.

1.- Καταρχήν σημειολογικά το Φυσικοθεραπευτήριο δεν είναι Γραφείο, αλλά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Στην πορεία μπορεί να εγκυμονεί διοικητικές περιπέτειες και πάντως είναι σίγουρα -έστω και λεκτικά- υποβάθμιση. Οι φυσικοθεραπευτές δεν είναι διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά επιστήμονες υγείας. Στα ουσιαστικά όμως, αυτοτελές γραφείο με υπεύθυνο αποτελεί διοικητική πρωτοτυπία στο ΕΣΥ. Επιπρόσθετα ο όρος «υπεύθυνος» δεν είναι θεσμοθετημένος και δεν προβλέπει καμιά επιπλέον οικονομική απολαβή και καμία ουσιαστική διοικητική αναβάθμιση.

2.- Στα νοσοκομεία κάτω των 200 κλινών (όπως και σε αυτά των άνω των 200) υπάρχουν πολλά τμήματα, με ένα μόνο άτομο ο οποίος είναι και προϊστάμενος (Π.χ. Κοινωνικής Υπηρεσίας, Διαιτολογίας, Πληροφορικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Κλινικών Ερευνών, Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας & Δικαιωμάτων Ασθενών, Επισιτισμού & Ιματισμού κ.α.) πολλά από τα οποία συστάθηκαν τα τελευταία χρόνια (και καλώς υπάρχουν και καλώς συστάθηκαν). Δεν είναι αδικία στα Φυσικοθεραπευτήρια να γίνει οικονομία;

Η ίδρυση Αυτοτελούς Γραφείου Φυσικοθεραπείας, καταδικάζει τους φυσικοθεραπευτές των μισών περίπου νοσοκομείων της χώρας, ανεξαρτήτως των σπουδών και των προσόντων τους, να μην έχουν καμία προοπτική εξέλιξης σε θέσεις προϊσταμένων. Δεν θα μπορούν να γίνουν ούτε προϊστάμενοι του Παραϊατρικού Τμήματος. Ενώ όσοι κατέχουν ήδη αυτήν την θέση θα αναγκαστούν να την χάσουν. Μετά από αυτό θα μπορούμε ακόμα να μιλάμε για δικαιοσύνη, ισονομία, ισοπολιτεία και ίσες ευκαιρίες εξέλιξης; Ή μόνο για ίδιες υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών που εργάζονται στα νοσοκομεία;

Άραγε μετά από αυτήν την ρύθμιση πόσοι φυσικοθεραπευτές θα μείνουν στα νοσοκομεία των νησιών και των δυσπρόσιτων περιοχών, και πόσοι στις νέες προκηρύξεις θα επιλέξουν αυτά τα νοσοκομεία;

3.- Επιπρόσθετα προκύπτουν προβλήματα και όσον αφορά την αξιολόγηση αυτών των φυσικοθεραπευτών, μια και χωρίς προϊστάμενο δεν μπορεί να γίνει στοχοθεσία, σφυγμός ομάδας και όλα τα υπόλοιπα βήματα που προβλέπει ο νόμος 4940/2022 περί αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, αφού θα λείπει ο ενδιάμεσος κρίκος, δηλ. ο άμεσος προϊστάμενος, μια και ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας ως γιατρός δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το σύστημα αξιολόγησης. Μάλιστα για ένα νόμο, που η κυβέρνηση διακαώς θέλει να εφαρμόσει.

Η δαπάνη που απαιτείται για τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης του Προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος είναι 377 ευρώ μικτά μηνιαίως, δηλαδή 4.524€ για κάθε φυσικοθεραπευτικό τμήμα σε ετήσια βάση. Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα προϊσταμένου είναι το μοναδικό επίδομα που υπολογίζεται στα συντάξιμα. Τα νοσοκομεία της χώρας που έχουν αυτοτελή οργανισμό και θέσεις φυσικοθεραπευτών είναι λιγότερα από 125, δηλαδή το κόστος για όλα τα νοσοκομεία είναι περίπου 565.500 ευρώ ετησίως. Σε αυτό το νομοσχέδιο με τον όρο των 200 κλινών και άνω θα συμπεριληφθούν περίπου τα μισά νοσοκομεία και θα αποκλειστούν τα υπόλοιπα.

Το επιπλέον κόστος για την ίδρυση Φυσικοθεραπευτικών Τμημάτων με προϊστάμενο φυσικοθεραπευτή σε ΟΛΑ τα νοσοκομεία είναι λιγότερο από 300.000 ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι η «οικονομία» που γίνεται εις βάρος των φυσικοθεραπευτών;

Απαίτηση των φυσικοθεραπευτών είναι η δημιουργία τμημάτων φυσικοθεραπείας σε όλα τα νοσοκομεία και όχι η δημιουργία φυσικοθεραπευτών δύο ταχυτήτων.

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Το κείμενο υπογράφουν φυσικοθεραπευτές από τα Νοσοκομεία: ΛΗΜΝΟΥ, ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΕΛΠΙΣ, ΙΚΑΡΙΑΣ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΔΕΣΣΑΣ, ΛΕΡΟΥ, ΣΥΡΟΥ, ΧΙΟΥ, ΚΩ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΡΓΟΥΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ , Γ.Ν.Π.Π.ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ, ΑΙΓΙΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΝΑΟΥΣΑΣ, ΘΗΒΑΣ, ΜΟΛΑΩΝ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ,

ΣΑΜΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ και στηρίζουν αυτοί του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».