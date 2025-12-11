Ανιψιά ιδιοκτήτη κάμπινγκ: Ο θείος μου είχε αλλάξει διαθήκη 5 φορές σε έξι μήνες – Αποκαλύψεις για τον εξάδελφό της

Για τον θείο της, αλλά και για τον εξάδελφό της που συνελήφθη χθες, μίλησε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στις 5 Οκτωβρίου, μίλησε στην ΕΡΤ για τον θείο της, τον εξάδελφό της, την διαθήκη που άλλαξε 5 φορές, που κατά τη δική της γνώμη είναι το κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό.

«Ήμουν στα Επείγοντα χθες»

«Είμαι συντετριμμένη, ήμουν στα Επείγοντα του νοσοκομείου χθες, που ο Διονύσης, ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά μου και την κόρη μου στο σπίτι μου, κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του θείου μου», είπε αρχικά, προσθέτοντας: «Στην αρχή κάποιος είχε στρέψει τα βέλη σε εμένα και τον ανήλικο γιο μου».

«Με είχε στοχοποιήσει ο εξάδελφός μου»

«Ο εξάδελφός σας;», ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, με την ίδια να απαντά: «Εννοείται, για συγκεκριμένο λόγο, για να βγούμε από τη διαθήκη. Το παιδί μου παρακολουθείται από ψυχολόγο, με σοβαρό αντίκτυπο στο σχολείο. Κυκλοφορεί συνεχώς με την κουκούλα του μπουφάν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό: Έχει προβλήματα στο σχολείο, είναι στην εφηβεία. Αγαπούσε πάρα πολύ τον νονό του, τον είχε κοντά του από τα 12, είχε όνειρα για το παιδί αυτό, είχε βγάλει το όνομά του, ήθελε να το σπουδάσει αρχιτέκτονα, και κάποιοι προσπάθησαν να τον απομακρύνουν από κοντά του και “έφυγε” πληγωμένος. Αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι ο θείος μου “έφυγε” στενοχωρημένος, πληγωμένος, και δεν του άξιζε. Λάτρευε τα ανίψια του και εμένα και τον Διονύση, τον οποίο υπεραγαπούσε. Μας προστάτευε, ήταν δίπλα μας».

«Ήξερε το περιεχόμενο της διαθήκης ο εξάδελφός μου»

Ο θείος της, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, είχε αλλάξει τη διαθήκη του στις 2 Οκτωβρίου, αφήνοντας γενικό κληρονόμο τον ανιψιό του που συνελήφθη χθες ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας. Τρεις ημέρες μετά έγινε το διπλό φονικό.

Στην ερώτηση αν ο εξάδελφός της γνώριζε ότι είναι ο γενικός κληρονόμος, η Αμαλία Τομαρά απάντησε θετικά. «Το ήξερε, γιατί μάρτυρες είχαν μπει, καθαρίστρια από το κάμπινγκ φίλη της μητέρας του και εξάδελφός μας, και σε αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη ο συμβολαιογράφος, οι οποίοι μάρτυρες είχαν μπει και στην προηγούμενη διαθήκη, σε τόσο μεγάλη περιουσία δεν μπαίνουν ποτέ μάρτυρες γνωστοί, οι οποίοι μίλησαν. Με το που βγήκε ο θείος μου από το συμβολαιογραφείο, αμέσως μαθεύτηκε τι δίνει πού».

Άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη

Στην ερώτηση «πώς τότε, ενώ γνώριζε ότι είναι ο βασικός κληρονόμος έγινε αυτό μετά από τρεις ημέρες; Φοβόταν μην ξαναλλάξει τη διαθήκη;», η ανιψιά του θύματος απάντησε καταφατικά.

«Ναι, αυτό έκανε ο θείος μου, άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη. Έχω την πληροφορία ότι κάποια στιγμή άλλαξε πέντε φορές τη διαθήκη στο εξάμηνο. Αυτό το έκανε, αλλά το έλεγε κιόλας. Αμαλία θα σε βγάλω. Διονύση θα σε βγάλω. Μας φρόντιζε όλους, αλλά έτσι ήταν. Ζούσε ασκητικά, φρόντιζε τα χωράφια του και δεν πείραζε μυρμήγκι. Απλώς τις διαθήκες τις άλλαζε με πολύ μεγάλη ευκολία, για να μας δείξει ότι πρέπει να υπακούμε και ότι πρέπει να είμαστε για αυτόν συνεπείς.

Τι λέει ο δικηγόρος της αδελφής του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο κ. Κατσάς, δικηγόρος της μητέρας της Αμαλίας Τομαρά, ανέφερε: «Ούτε η συμβολαιογράφος ούτε οι μάρτυρες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν το περιεχόμενο της διαθήκης. Ο ίδιος ο διαθέτης το διέδιδε. Δεν φταίει ο συμβολαιογράφος σε τίποτα.

Η μητέρα της Αμαλίας, αδελφή του Κώστα, είχε τρεις αδελφούς. Ο ένας πέθανε χωρίς παιδιά. Ο δεύτερος ήταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο τρίτος είναι ο πατέρας του Διονύση που συνελήφθη. Έχει βρεθεί στη θέση να είναι απέναντί του».

Σημείωσε ότι η μητέρα της Αμαλίας, αν όντως καταδικαστεί ο Διονύσης, είναι η μόνη κληρονόμος όλης της περιουσίας, μια γυναίκα 85 ετών.

iefimerida.gr