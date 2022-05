Άνεσις: Μέχρι την Τετάρτη η ταινία DOCTOR STRANGE

Μέχρι και την Τετάρτη στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ στις 6:30 μ.μ. & 9:30 μ.μ θα παίζεται η ταινία DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το AVENGERS: ENDGAME, o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά – που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό – θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό.

Η σκηνοθεσία είναι του Sam Raimi και πρωταγωνιστούν οι Benedict Cumberbatch ως ο Stephen Strange, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor και Xochitl Gomez.

Η ταινία DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS αποτελεί τη συνέχεια του DOCTOR STRANGE , AVENGERS: ENDGAME & SPIDER-MAN NO WAY HOME και είναι η 28η ταινία του MCU.

Ώρες προβολής:6:30 μ.μ & 9:30 μ.μ. Καθημερινά

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

