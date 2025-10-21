«Άνεσις»: Στο Αγρίνιο η «Συναισθηματική Αξία», ο πρώτος μεγάλος οσκαρικός τίτλος της νέας σεζόν

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» Αγρινίου έρχεται η ταινία «Συναισθηματική Αξία», μία από τις κορυφαίες κινηματογραφικές στιγμές της χρονιάς ως τώρα.

Ο Νορβηγός σκηνοθέτης Γιόακιμ Τρίερ, υποψήφιος για Όσκαρ επιστρέφει με τη «Συναισθηματική Αξία», το μπεργκμανικό δράμα το οποίο του χάρισε το Μεγάλο Βραβείο του φεστιβάλ Καννών.

Η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη 23 έως και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2025, στις 6:30 μ.μ. καθημερινά.

Λίγα λόγια για το έργο:

Η πιο προσωπική ίσως ταινία του Νορβηγού δημιουργού εξερευνά τα εύθραυστα θεμέλια του οικοδομήματος που είναι η οικογένεια, αλλά και του σπιτιού που όλοι βρίσκουμε στο σινεμά.

Σκηνοθέτης : Γιοακίμ Τρίερ

Παίζουν : Ρενάτε Ρέινσβε, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ελ Φάνινγκ

Δείτε το τρέιλερ:

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

Κανονικό 6€

Μαθητικό - Φοιτητικό- Ανέργων - Πολυτέκνων - ΑμεΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Η αφίσα της ταινίας: