«Άνεσις»: Στο Αγρίνιο η «Συναισθηματική Αξία», ο πρώτος μεγάλος οσκαρικός τίτλος της νέας σεζόν
Στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» Αγρινίου έρχεται η ταινία «Συναισθηματική Αξία», μία από τις κορυφαίες κινηματογραφικές στιγμές της χρονιάς ως τώρα.
Ο Νορβηγός σκηνοθέτης Γιόακιμ Τρίερ, υποψήφιος για Όσκαρ επιστρέφει με τη «Συναισθηματική Αξία», το μπεργκμανικό δράμα το οποίο του χάρισε το Μεγάλο Βραβείο του φεστιβάλ Καννών.
Η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη 23 έως και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2025, στις 6:30 μ.μ. καθημερινά.
Λίγα λόγια για το έργο:
Η πιο προσωπική ίσως ταινία του Νορβηγού δημιουργού εξερευνά τα εύθραυστα θεμέλια του οικοδομήματος που είναι η οικογένεια, αλλά και του σπιτιού που όλοι βρίσκουμε στο σινεμά.
Σκηνοθέτης : Γιοακίμ Τρίερ
Παίζουν : Ρενάτε Ρέινσβε, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ελ Φάνινγκ
Δείτε το τρέιλερ:
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.
Η τιμή των εισιτηρίων είναι :
Κανονικό 6€
Μαθητικό - Φοιτητικό- Ανέργων - Πολυτέκνων - ΑμεΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€
Η αφίσα της ταινίας: