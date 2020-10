Άνεσις: “Το Γεράκι του Φιστικοβούτυρου” και “Γιάκαρι: Η Ταινία” από την Πέμπτη

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος « ΑΝΕΣΙΣ» από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 θα προβάλει τις ταινίες :

Το Γεράκι του Φιστικοβούτυρου

The Peanut Butter Falcom

Μια μοντέρνα ανάγνωση στο στυλ μυθιστορημάτων αλά Mark Twain, το ΓΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ΦΙΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟΥ (The Peanut Butter Falcon) αφηγείται την ιστορία του Zak, ενός νεαρού αγοριού με σύνδρομο Down, που δραπετεύει από το νοσοκομείο για να ακολουθήσει το όνειρό του και να γραφτεί στην επαγγελματική σχολή πάλης του ειδώλου του, του The Sal Water Redneck. Αναπάντεχα στο δρόμο του, θα βρεθεί ο Tyler, ένας μικροκακοποιός που τρέχει να σωθεί, και θα γίνει ο πιστός προπονητής και φίλος του Zak. Μαζί θα περάσουν ποτάμια, θα γλιτώσουν από ενέδρες, θα πιούν ουίσκι, θα ανακαλύψουν την πίστη και τον Θεό, θα ψαρέψουν και θα πείσουν την Eleanor, μια καλοσυνάτη νοσοκόμα, που είναι υπεύθυνη για την επιστροφή του Zak, να τους ακολουθήσει στο ταξίδι του.

Σκηνοθεσία: Τάϊλερ Νίλσον, Μίκαελ Σβαρτς

Ηθοποιοί: Μπρους Ντερν, Ντακότα Τζόνσον, Αν Όουενς, Ζακ Γκοτσάγκεν, Σία ΛαΜπεφ, Τόμας Χέιντεν Τσερτς

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 9:30 μ.μ Καθημερινά

Tηλ. Επικοινωνίας : 2641044345

Γιάκαρι: Η Ταινία

Yakari, le Flm

Κυνηγώντας τον Μικρό Κεραυνό, ένα γρήγορο κι αδάμαστο άλογο, ο νεαρός Ινδιάνος Γιάκαρι απομακρύνεται από τη φυλή του, η οποία ετοιμάζεται επειγόντως να μεταναστεύσει. Με τη βοήθεια του Μεγάλου Αετού που τον προστατεύει από ψηλά, θα προσπαθήσει να βρει τον δύσκολο δρόμο της επιστροφής.

ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΗ

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 7:00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 – ΣΑΒΒΑΤΟ 24 – ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Οκτωβρίου 2020

Tηλ. Επικοινωνίας :2641044345

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας) 4€

Άνεσις: Έναρξη Προβολών από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου