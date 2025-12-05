«Άνεσις»: Οι «Δεσμώτες» του Γκούσταβ Μέλερ η νέα πρόταση της Κινηματογραφικής Λέσχης Αγρινίου

Στην οθόνη του Δημοτικού Κινηματογράφου «Άνεσις» Αγρινίου έρχεται η ταινία «Δεσμώτες», του Γκούσταβ Μέλερ, η νέα πρόταση της Κινηματογραφικής Λέσχης Αγρινίου.

Η ταινία θα προβληθεί στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις», την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 9:00 το βράδυ.

Είσοδος : 3 ευρώ

Λίγα λόγια για την ταινία:

Η Εύα είναι δεσμοφύλακας σε μια φυλακή ανδρών στη Δανία. Οι κινήσεις της προδίδουν πως όσο σκληρή μοιάζει, τόσο κρύβει πίσω από το παγωμένο πρόσωπο

της την ευαισθησία μιας γυναίκας – μιας μητέρας; – που προσπαθεί να οριοθετήσει της φροντίδα που μπορεί να προσφέρει στους κρατούμενους. Παραμένει δίκαιη και κυρίως τυπική, ένα γρανάζι σε μια μηχανή που δεν έχει περιθώρια να μην δουλεύει σωστά. Μέχρι τη στιγμή που στη φυλακή θα έρθει ως κρατούμενος ένας νεαρός.

Σκηνοθεσία: Γκούσταβ Μέλερ,

Σενάριο: Γκούσταβ Μέλερ, Εμιλ Νίγκααρντ Αλμπερτσεν,

Φωτογραφία: Γιάσπερ Σπάνινγκ,

Μοντάζ: Ράσμους Στένσγκααρντ Μάντσεν, Μουσική: Γιον Εκστραντ, Πρωταγωνιστούν: Σίντσε Μπάμπετ Κνουντσεν, Σεμπάστιαν Μπουλ,

Διάρκεια: 100 λεπτά, Διανομή: Weird Wave

Δείτε το τρέιλερ:

Η αφίσα: