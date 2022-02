Άνεσις: Δύο ταινίες μέχρι την Τετάρτη 24 Φεβρουρίου

Δύο ταινίες μέχρι και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2022 στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ

Έγκλημα στο Νείλο – Death on the Nile στις 7:00 μ.μ και Η οργή ενός άνδρα – Wrath of man, στις 9:30 μ.μ

Ο Τζέισον Στέιθαμ υποδύεται τον “Η”, ένα μυστηριώδη άνδρα που προσλαμβάνεται από μια εταιρεία χρηματαποστολών που καθημερινά διακινεί εκατομμύρια δολάρια στο Λος Άντζελες.

Όταν μια συμμορία επιτίθεται στη χρηματαποστολή, αναλαμβάνει να τους απωθήσει.

Στο μεταξύ ο “Η” κουβαλά κι ένα βαρύ φορτίο. Αναζητά τους κακοποιούς που δολοφόνησαν τον γιο του.

Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι

Ηθοποιοί: Τζέισον Στέιθαμ, Χολτ Μακάλανι, Ρόκι Γουίλιαμς, Τζος Χάρτνετ, Τζέφρι Ντόνοβαν, Σκοτ Ίστγουντ, Άντι Γκαρσία, Λαζ Αλόνσο, Ραούλ Καστίγιο, Κρις Ράιλι, Έντι Μαρσάν

Ώρες προβολής: 9:30 μ.μ. καθημερινά

Έγκλημα στο Νείλο

Death on the Nile

Οι διακοπές του Βέλγου ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό στην Αίγυπτο, πάνω σε ένα πολυτελές ατμόπλοιο, μετατρέπονται σε μία τρομακτική αναζήτηση ενός δολοφόνου, όταν ο φαινομενικά τέλειος και ειδυλλιακός μήνας του μέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτεται απότομα από βίαιους θανάτους, το ταξίδι του Πουαρό μετατρέπεται σε περιπέτεια, καθώς καλείται να ανακαλύψει για ακόμη μια φορά τον δολοφόνο.

Πολλαπλά θύματα, πολλαπλοί δολοφόνοι και το ακροατήριο να προσπαθεί να μαντέψει μέχρι τελευταία στιγμή τη συγκλονιστική αλήθεια. Τοποθετημένο σε μία επική τοποθεσία από εντυπωσιακές εικόνες της ερήμου και τις μεγαλειώδεις πυραμίδες της Γκίζας, αυτό το παραμύθι αχαλίνωτου πάθους και ατελείωτης ζήλειας περιλαμβάνει μια κοσμοπολίτικη ομάδα από άψογα ντυμένους ταξιδευτές και αρκετές αναπάντεχες ανατροπές που θα αφήσουν το κοινό να μαντεύει τον ένοχο μέχρι την τελική, σοκαριστική λύση.

Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα

Πρωταγωνιστούν: Κένεθ Μπράνα, Τομ Μπέιτμαν, Ανέτ Μπένινγκ, Ράσελ Μπραντ, Αλί Φαζάλ, Ντόουν Φρεντς, Γκαλ Γκαντότ, Άρμι Χάμερ, Ρόουζ Λέσλι, Έμα Μακέι, Σόφι Οκονέντο, Τζένιφερ Σάουντερς, Λετίσια Ράιτ

Ώρες προβολής: 7:00 μ.μ. Καθημερινά

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Ενημέρωση – Ανακοίνωση

Μέχρι νεότερης ανακοίνωσης στο «ΑΝΕΣΙΣ» θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στο 30% των θεατών, αν και λειτουργεί ως «αμιγής» χώρος σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο των υγειονομικών αρχών

· Ο χώρος του Κινηματογράφου λειτουργεί ως «αμιγής» σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

· Για την είσοδο του κοινού στις προβολές, για θεατές άνω των 17 ετών, απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης μαζί με την αστυνομική ταυτότητα.

· Για παιδιά από 4 έως 17 ετών, εναλλακτικά, γίνεται δεκτή δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test τελευταίου 24ώρου, είτε βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου PCR (72 ωρών) ή rapid (48 ωρών).

Σε κάθε περίπτωση επίδειξης επίσημου εγγράφου, θα διενεργείται παράλληλος έλεγχος ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

*Η είσοδος, η παραμονή στην αίθουσα και η έξοδος γίνεται με τη χρήση μάσκας και με την τήρηση των αποστάσεων τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την έξοδο και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

