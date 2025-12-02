Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, 2025
Ανεκτίμητο βίντεο του 1933: Η Ναύπακτος και το Μεσολόγγι στο πέρασμα του χρόνου

Ένα σπάνιο και μοναδικό βίντεο από τη Ναύπακτο και το Μεσολόγγι του 1933, τραβηγμένο από τον Χρήστο Γ. Σακελλάρη, ομογενή από την Περίστα Ναυπακτίας που ζούσε στη Νέα Υόρκη.

Στο βίντεο προβάλλονται μοναδικές εικόνες της εποχής: την καθημερινότητα των κατοίκων της Ναυπάκτου, τα παζάρια, τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, το λιμάνι, το κάστρο και τις παραλίες.

Παράλληλα παρουσιάζει το Μεσολόγγι, τη λιμνοθάλασσα, τον Κήπο των Ηρώων και την πόλη όπως ήταν τότε.

Απολαύστε αυτό το ανεκτίμητο ιστορικό ντοκουμέντο που μας χάρισε ο Ναυπάκτιος,  Χρήστος Γ. Σακελλάρης:



