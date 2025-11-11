Ανείπωτη τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην Πάτρα, καθώς πέθανε το 3χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε από μάντρα στη Δυτική Αχαΐα.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11.11.25) στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου το άτυχο παιδί υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ νωρίτερα το μεσημέρι είχε τραυματιστεί σοβαρά πέφτοντας από μάντρα ύψους περίπου 2 μέτρων την ώρα που έπαιζε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, με τη συνδρομή της Αστυνομίας. Δυστυχώς παρά τη μεγάλη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, το άτυχο αγοράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρισκόταν σε χωράφι. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ερευνώνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

