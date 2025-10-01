Ανείπωτη τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος στο Νοσοκομείο, λίγες μόλις ώρες μετά την εισαγωγή της

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Άρτα, καθώς μία 28χρονη έγκυος άφησε την τελευταία της πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, λίγες μόλις ώρες μετά την εισαγωγή της.

Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στους πρώτους μήνες της κύησης και μεταφέρθηκε αρχικά στη Μαιευτική Κλινική, όπου ήταν η μοναδική νοσηλευόμενη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί χορήγησαν την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο η κατάστασή της επιδεινώθηκε απότομα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για περίπου 24 ώρες, η 28χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σκορπώντας βαρύ πένθος στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Ο αιφνίδιος θάνατός της έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη, ενώ το κλίμα στο Νοσοκομείο Άρτας είναι ιδιαίτερα φορτισμένο. Για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του τραγικού περιστατικού, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, με τα ερωτήματα να παραμένουν ανοιχτά και τις αρχές να ερευνούν όλα τα δεδομένα.

