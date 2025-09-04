Ανείπωτη θλίψη στη Ναυπακτία – Έφυγε στα 25 της η Μαργαρίτα Χαλκιά

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Στράνωμα Ναυπακτίας η είδηση του ξαφνικού θανάτου της 25χρονης Μαργαρίτας Χαλκιά, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Η νεαρή γυναίκα, εγγονή της Μαργαρίτας Σπαρτινού–Παπαγεωργίου, έφυγε απροσδόκητα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, συγγενείς, φίλους αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 5.9.25, στις 18:00 το απόγευμα, στο Κιάτο. Συλλυπητήρια μηνύματα καταφθάνουν από πολλούς συγχωριανούς και φίλους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια νέα κοπέλα με όνειρα, που έφυγε πρόωρα και άδικα. Καλό ταξίδι, Μαργαρίτα.

04 Σεπ 2025

