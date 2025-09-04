Ανείπωτη θλίψη στη Ναυπακτία – Έφυγε στα 25 της η Μαργαρίτα Χαλκιά

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Στράνωμα Ναυπακτίας η είδηση του ξαφνικού θανάτου της 25χρονης Μαργαρίτας Χαλκιά, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Η νεαρή γυναίκα, εγγονή της Μαργαρίτας Σπαρτινού–Παπαγεωργίου, έφυγε απροσδόκητα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, συγγενείς, φίλους αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 5.9.25, στις 18:00 το απόγευμα, στο Κιάτο. Συλλυπητήρια μηνύματα καταφθάνουν από πολλούς συγχωριανούς και φίλους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια νέα κοπέλα με όνειρα, που έφυγε πρόωρα και άδικα. Καλό ταξίδι, Μαργαρίτα.