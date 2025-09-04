Ανείπωτη θλίψη στη Ναυπακτία – Έφυγε στα 25 της η Μαργαρίτα Χαλκιά σε τροχαίο

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Στράνωμα Ναυπακτίας η είδηση του ξαφνικού θανάτου της 25χρονης Μαργαρίτας Χαλκιά, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

 

Να σημειώσουμε ότι η 25χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα με αγροτικό στον δρόμο Κιάτο-Σούλι στην Κορινθία, Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (4.9.25) γύρω στις 7:00 πμ, στον δρόμο Κιάτο-Σούλι, στην Κορινθία, όταν ένα όχημα το οποίο οδηγούσε μια 25χρονη συγκρούστηκε με ένα αγροτικό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η άτυχη κοπέλα.

Η νεαρή γυναίκα, εγγονή της Μαργαρίτας Σπαρτινού–Παπαγεωργίου, έφυγε απροσδόκητα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, συγγενείς, φίλους αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 5.9.25, στις 18:00 το απόγευμα, στο Κιάτο. Συλλυπητήρια μηνύματα καταφθάνουν από πολλούς συγχωριανούς και φίλους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια νέα κοπέλα με όνειρα, που έφυγε πρόωρα και άδικα. Καλό ταξίδι, Μαργαρίτα.

 

04 Σεπ 2025

