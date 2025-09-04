Ανδρέας Σκαρτσάρης: Τι θα αλλάξει στο Κηποθέατρο - O πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου στο «Δυτικά FM 92,8»

Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου Ανδρέας Σκαρτσάρης προχώρησε σε μια θετική αποτίμηση των καλοκαιρινών πολιτιστικών πεπραγμένων και παράλληλα αναφέρθηκε σε βελτιωτικές παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στο Κηποθέατρο του Πάρκου.

Από τις απαντήσεις του στο «Δυτικά FM 92,8» και τη Δήμητρα Λαοπόδη γίνεται αντιληπτό ότι οι διαπιστώσεις που έκανε ο ίδιος, το κοινό αλλά και τα μέλη των θιάσων, είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων, να γίνει αρίθμηση τους και να δημιουργηθούν οι υποδομές ώστε να μπορούν όλοι οι θεατές να βλέπουν χωρίς «εμπόδια» τη σκηνή (σ.σ. η κλίση του εδάφους δεν βοηθάει) .

Ο κ. Σκαρτσάρης εκτίμησε ότι του χρόνου τα ζητήματα αυτά θα έχουν αντιμετωπιστεί και το επίπεδο της οργάνωσης θα αναβαθμιστεί. Επίσης κάνει γνωστό ότι μέσα στον Οκτώβριο ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Λευτέρης Γιοβανίδης θα ανακοινώσει τα σχέδιά του.

