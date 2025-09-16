Ανδρέας Λοβέρδος: Προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Στη Νέα Δημοκρατία προσχωρεί επισήμως ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος το 2021 για την ηγεσία του Κινήματος, αλλά και πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανδρέας Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Αθήνας (σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες) ή στην Αχαΐα, ενώ έχει περάσει ήδη την πύλη του Μαξίμου για να οριστικοποιήσει τις εξελίξεις. Ομολογουμένως, η συστράτευση του Ανδρέα Λοβέρδου με τη ΝΔ δεν αποτελεί έκπληξη, αφού ο πρώην υπουργός έχει πολλάκις τοποθετηθεί θετικά για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, έχοντας στρώσει το χαλί για την ένταξή του στη φιλελεύθερη παράταξη.

"Θα είμαι παρών στις επόμενες εκλογές" δήλωνε το καλοκαίρι ο Ανδρέας Λοβέρδος

Πάντως, υπενθύμιζεται πως στα μέσα του Ιουλίου ο Ανδρέας Λοβέρδος σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτκά 90,1» είχε δηλώσει εμφατικά: «Στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος θα είμαι παρών». Αρχικά ο Ανδρέας Λοβέρδος, ερωτηθείς τότε αν γίνονται συζητήσεις με κάποιο κόμμα, ώστε να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, είχε πει: «Έχει γίνει συζήτηση. Τώρα κάνω το πρώτο ελεύθερο καλοκαίρι της ζωής μου, γιατί τα τελευταία χρόνια ήμουνα μονίμως στο πολιτικό τρέξιμο, και τον Σεπτέμβριο θα ξαναμπώ στην πρώτη γραμμή της πολιτικής. Επιφυλάσσομαι να απαντήσω στις ερωτήσεις τον Σεπτέμβριο και όχι τώρα, γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν μέχρι τότε και θα γίνουν. Εγώ τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση αν η ανακοίνωση θα γίνει πριν ή μετά τη ΔΕΘ, απάντησε: «Αυτό δεν το ξέρω, είναι κάτι που πρέπει να το δω». Όσον αφορά στο αν η επιστροφή του θα συνδυάζεται με τη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες είπε: «Αυτό είναι το βασικό, η συμμετοχή στις επόμενες εκλογές. Είμαι ένας άνθρωπος της Βουλής, η εικόνα που έχω είναι εικόνα ενός κοινοβουλευτικού ανθρώπου. Συνεπώς, ναι, στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος θα είμαι παρών».

"Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση, είναι δύο κόμματα σε ένα"

Για τη δήλωσή του ότι η μοναδική επιλογή είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Λοβέρδος σχολίασε: «Είπα ότι αυτό λένε οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία όταν δημοσκοπούνται και κατέγραψα το πρωτοφανές δεδομένο για την Ελλάδα ότι μετά από 6 χρόνια και παρότι υπάρχει αρκετή κριτική από τους πολίτες στην κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο πρώτο κόμμα 29,5% και στο δεύτερο κόμμα 12,5%. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει!». Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Φαίνεται ότι θα είναι». Για το ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Λοβέρδος σχολίασε: «Το δεύτερο κόμμα είναι κατά τους τύπους αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση στον βαθμό που δεν υπόσχεται κυβερνητική προοπτική στις επόμενες εκλογές».

Ερωτηθείς «Αν φύγει ο κ. Ανδρουλάκης, εσείς θα ενδιαφερθείτε να ξαναδιεκδικήσετε το ΠΑΣΟΚ;», απάντησε: «Ακόμα κι αν φύγει, σας θυμίζω ότι η δεύτερη λύση στις τελευταίες εκλογές ήταν ο κ. Δούκας. Η πλευρά αυτή του ΠΑΣΟΚ μόλις ο οικονομολόγος και πρώην υπουργός, ο κ. Χριστοδουλάκης, είπε ότι καλά τα μνημόνια, αλλά υπήρχαν και άλλες λύσεις -δεν μας τις είχε πει τότε-, πετάχτηκε όλο αυτό το κομμάτι του κ. Δούκα, οι υποστηρικτές του Παπανδρέου και η τάση εκείνη η οποία βλέπει συνεργασία με την Αριστερά να τον καταγγείλει. Αυτό το κόμμα έχει μέσα του και γι' αυτό εδώ και δύο χρόνια έχω φύγει με βελούδινο τρόπο, τους εύχομαι καλή επιτυχία, αλλά δεν τη βλέπω. Αυτό το κόμμα ό,τι κορυφαία επιλογή χρειαστεί να κάνει θα μείνει μισό, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι δύο κόμματα σε ένα».

Πηγή: parapolitika.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi