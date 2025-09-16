Ανδρέας Λοβέρδος: Ποια άλλα στελέχη των «Δημοκρατών» προσχωρούν στη ΝΔ μαζί του;

Στη ΝΔ προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος όπως ανακοινώθηκε και επισήμως, ενώ τον ίδιο θα ακολουθήσουν και άλλα στελέχη των «Δημοκράτων».

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ όπως ανακοινώθηκε επισήμως από τη ΝΔ προσχωρεί στο κυβερνών κόμμα μαζί με στελέχη του δικού του κόμματος, των Δημοκρατών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη ΝΔ προσχωρούν η Μαρία Μηλίνη, η Τατιάνα Δουβαρά, ο Παναγιώτης Κονσόλας και ο Γιάννης Βούρος.

