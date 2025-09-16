Ανδρέας Λοβέρδος: Ακύρωσε τη λειτουργία του κόμματός του πριν προσχωρήσει στη ΝΔ

Ακύρωσε τη λειτουργία του κόμματός του ο Ανδρέας Λοβέρδος πριν προσχωρήσει και επίσημα στη Νέα Δημοκρατία.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή Live News, ο Ανδρέας Λοβέρδος πριν πάει στο Μαξίμου και στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πήγε στον Άρειο Πάγο και ακύρωσε την λειτουργία του κόμματός του που είχε το όνομα «Δημοκράτες».

Μετά έφτασε στο Μαξίμου με στενούς του συνεργάτες, οι οποίοι επίσης προσχωρούν, με την διευθύντριά του, τον γραμματέα, τον ηθοποιό τον Γιάννη Βούρο, ο οποίος βγήκε πρώτος στις ευρωεκλογές.

Δείτε το βίντεο:

Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος στον νότιο τομέα.

Πηγή: newsit.gr