Ανδρέας Γεωργίου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με την τριών μηνών κόρη του

Ξετρελαμένος με την κόρη του ο Ανδρέας Γεωργίου, καθώς, από την στιγμή που ήρθε στον κόσμο, τα πάντα έχουν αλλάξει για τον πρωταγωνιστή, σκηνοθέτη και παραγωγού της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Γη της ελιάς».

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο, ποζάροντας στο μπάνιο, κρατώντας αγκαλιά το παιδί του.

«Αυτές οι μικρές στιγμές. Η πριγκίπισσά μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Ανδρέας Γεωργίου. Η κοινή τους πόζα «μάγεψε» τους διαδικτυακούς του φίλους που έσπευσαν να του χαρίσουν πολλά likes και θετικά σχόλια.

Δείτε την ανάρτηση: