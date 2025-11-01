Ανδρέας Δρακόπουλος: Από τα Καλύβια Αγρινίου στην σκηνή του «Don’t Forget the Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου!

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, από τα Καλύβια Αγρινίου, ξεσηκώνει κοινό και τηλεθεατές με την παρουσία του στο «Don’t Forget the Lyrics» του ΑΝΤ1 με την Έλλη Κοκκίνου .

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος έκανε το πρώτο επαγγελματικό του βήμα στην Αθήνα με τις εμφανίσεις του και ξεσηκώνει το κοινό της πόλης κάθε εβδομάδα, από Πέμπτη μέχρι και Κυριακή!

Ο νεαρός λαϊκός τραγουδιστής, έχοντας στο ενεργητικό του σημαντικές συνεργασίες, αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο Αγιονέρι στο Περιστέρι, μαζί με μια ομάδα εκλεκτών ερμηνευτών.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, ενώ οι θαμώνες τον απογειώνουν κάθε βράδυ.

Ο τραγουδιστής, με το πρόγραμμά του, κρατά τη διασκέδαση στα ύψη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα, τον απολαμβάνουμε πλέον κάθε Πέμπτη στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του ANT1 και την εκπομπή «Don’t Forget the Lyrics», με παρουσιάστρια την εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος συμπληρώνει την μπάντα, δίνοντας το «παρών» στο τραγουδιστικό κομμάτι των παικτών.