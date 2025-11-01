Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Lifestyle
Lifestyle

Ανδρέας Δρακόπουλος: Από τα Καλύβια Αγρινίου στην σκηνή του «Don’t Forget the Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου!

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, από τα Καλύβια Αγρινίου, ξεσηκώνει κοινό και τηλεθεατές με την παρουσία του στο «Don’t Forget the Lyrics» του ΑΝΤ1 με την Έλλη Κοκκίνου.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος έκανε το πρώτο επαγγελματικό του βήμα στην Αθήνα με τις εμφανίσεις του και ξεσηκώνει το κοινό της πόλης κάθε εβδομάδα, από Πέμπτη μέχρι και Κυριακή!

Ο νεαρός λαϊκός τραγουδιστής, έχοντας στο ενεργητικό του σημαντικές συνεργασίες, αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο Αγιονέρι στο Περιστέρι, μαζί με μια ομάδα εκλεκτών ερμηνευτών.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, ενώ οι θαμώνες τον απογειώνουν κάθε βράδυ.

Ο τραγουδιστής, με το πρόγραμμά του, κρατά τη διασκέδαση στα ύψη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα, τον απολαμβάνουμε πλέον κάθε Πέμπτη στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του ANT1 και την εκπομπή «Don’t Forget the Lyrics», με παρουσιάστρια την εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος συμπληρώνει την μπάντα, δίνοντας το «παρών» στο τραγουδιστικό κομμάτι των παικτών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Χριστίνα Σάλτη: «Για εμένα δεν έχει πεθάνει, μάνα είναι μόνο μια», συγκινεί η...

Φυτείες Ξηρομέρου: Ο Ευαγγελάτος έριξε με γραφικό του τον Λαζόπουλο στον κρατήρα

Ο Αργυρός δοκίμασε σουβλάκι από καγκουρό σε πρωινή εκπομπή της Αυστραλίας

Μαίρη Χρονοπούλου: «Δολοφονία ο θάνατος της», λένε οι φίλοι της – Τα 40...

Φωκάς Ευαγγελινός: «Η πρώτη μου δουλειά ήταν ως χορευτής του Γιώργου Μαρίνου»

«Τροχός της Τύχης»: Ο Μεσολογγίτης Παναγιώτης βρήκε τον γρίφο σε ένα δευτερόλεπτο και...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.