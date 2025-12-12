Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, 2025
Ανδραβίδα: Είχε καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης για απόπειρα ζωοκλοπής και κυκλοφορούσε ελεύθερος

Στη σύλληψη ενός άνδρα για καταδικαστική απόφαση προχώρησαν οι αστυνομικοί  στην Ανδραβίδα.  Όπως έγινε γνωστό, του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης πέντε ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Ανδραβίδα, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του, καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για απόπειρα ζωοκλοπής.

