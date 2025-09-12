Αναβρυτή Ναυπακτίας: Από το χωριό και τη μπομπότα στους ουρανοξύστες της Αμερικής

Η συγκλονιστική διαδρομή του Πωλ από το χωριό και τη μπομπότα στην Αναβρυτή Ναυπακτίας στους ουρανοξύστες της Αμερικής, η εμπειρία της ξενιτιάς και οι προκλήσεις της νεανικής μετανάστευσης.

Στην όμορφη Αναβρυτή Αιτωλοακαρνανίας οι άνθρωποι του Greek Village Life συνάντησαν τον κύριο Πωλ, ομογενή στην Αμερική, ο οποίος έφυγε μόλις 16 ετών για τον Καναδά και τη Νέα Υόρκη.

Μέσα από μια συγκινητική αφήγηση μοιράζεται αναμνήσεις από τη ζωή του στην ξενιτιά, τις δυσκολίες, τα όνειρα και τη νοσταλγία για το πατρικό του σπίτι και το χωριό. Μια αυθεντική ιστορία μετανάστευσης που συγκινεί και δίνει ελπίδα στις νέες γενιές.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: