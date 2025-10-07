Αναβρασμός στην Αιτωλοακαρνανία: Οι παραγωγοί αντιμέτωποι με ευλογιά και απλήρωτες επιδοτήσεις

Σε αναβρασμό οι παραγωγοί στην Αιτωλοακαρνανία με την ευλογιά των αιγοπροβάτων και την καθυστέρηση στις πληρωμές των επιδοτήσεων, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση», με σειρά συσκέψεων των παραγωγών σε όλο το Νομό και στο βάθος κινητοποιήσεις… Τι δηλώνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Σπύρος Κοτοπούλης.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Μετά τις συσκέψεις αγροτών και κτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή της Βόνιτσας, χθες Δευτέρα 06.10.25 πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη στο Νεοχώρι Μεσολογγίου.

Οι συσκέψεις αυτές θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα με σκοπό να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός αγροτών και κτηνοτρόφων απ’ όλη την Αιτωλοακαρνανία, ώστε να κινητοποιηθούν. Και αυτό γιατί πέρα από τα πάγια προβλήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής, οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με τις επιπτώσεις της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και την ίδια ώρα βλέπουν στον ορίζοντα να καθυστερούν οι πληρωμές των επιδοτήσεων λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που αφορά τους κτηνοτρόφους, αλλά και τους γεωργούς.

Στο πλαίσιο των συσκέψεων αναλύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο αγροτικό τομέας και στόχος είναι να συντονιστούν όλοι οι αγρότες σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο ώστε να βγουν στους δρόμους, διεκδικώντας τα αιτήματά τους, ίσως και με το κλείσιμο δρόμων…

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας Σπύρος Κοτοπούλης μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ανάλυσε πολλά ζητήματα που οδηγούν τους αγρότες σε συσκέψεις με σκοπό τον συντονισμό για κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα ο κ. Κοτοπούλης επεσήμανε: «Αυτό το χρονικό διάστημα πραγματοποιούμε συσκέψεις με πρωτοβουλία των αγροτικών συλλόγων και της Ομοσπονδίας σε κάθε περιοχή. Τα προβλήματα είναι τόσο οξυμένα που δεν μπορούμε να περιμένουμε σε καμία περίπτωση. Στα διαχρονικά προβλήματα, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές, οι απλήρωτες παραγωγές, το ότι δεν έχουμε λάβει καθόλου χρήματα από τις μεγάλες καταστροφές που έχουν γίνει, έρχεται να προστεθεί και η ζωονόσος που αντιμετωπίζουμε οι κτηνοτρόφοι, με αποτέλεσμα να χάνονται χιλιάδες ζώα καθημερινά σε όλη την χώρα και στην Αιτωλοακαρνανία.

Επίσης, πάνω σ’ όλα αυτά προστίθεται και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει προκύψει και είναι σε εξέλιξη. Ουσιαστικά πρόκειται για μεγάλη αρπαγή των αγροτικών ενισχύσεων από άτομα που δεν σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία, η οποία έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε. και της Κυβέρνησης, η οποία τα γνώριζαν όλα και για όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας όμως. Δεν είναι μόνο αυτά. Μπαίνει δηλαδή σε μεγάλο κίνδυνο η μη είσπραξη της βασικής ενίσχυσης που γίνονταν κάθε χρόνο τον Οκτώβριο. Για όλα αυτά οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες πρέπει να βγουν στους δρόμους, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα με οργανωμένες όμως μορφές πάλης, ακόμη και με το κλείσιμο δρόμων».

Νέα κρούσματα ευλογιάς εντοπίστηκαν στο Μεσολόγγι

Δύο νέα περιστατικά ευλογιάς εντοπίστηκαν στο Δήμο Μεσολογγίου, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές, αλλά και στους κτηνοτρόφους της περιοχής. Συγκεκριμένα, το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε στο Νεοχώρι, ενώ το δεύτερο στον Άγιο Θωμά, στα όρια με το Ευηνοχώρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ένα από τα δύο περιστατικά υπήρχε διπλή περίφραξη, ωστόσο τα ζώα βρέθηκαν θετικά στην ευλογιά, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα και την ευκολία μετάδοσης της νόσου. Το ζήτημα απασχολεί έντονα την Κτηνιατρική Υπηρεσία, η οποία προχωρά σε ελέγχους και μέτρα περιορισμού.

Οι ανησυχίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων εντείνονται, καθώς υπάρχει ο φόβος για περαιτέρω εξάπλωση, κάτι που θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την τοπική παραγωγή και την οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου είχαν εντοπιστεί κρούσματαευλογιάς των αιγοπροβάτων σε τρεις εκτροφές στις περιοχές του Ευηνοχωρίου και του Γαλατά. Τότε όπως τώρα ορίστηκε από την Κτηνιατρική ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χλμ από τα κρούσματα.

Πιθανή η καραντίνα 15 ημερών

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας δήλωσε ότι το ενδεχόμενο lockdown για τα αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς παραμένει ανοιχτό λόγω των κρουσμάτων πουπαρατηρούνται ακόμη σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως διευκρίνισε, γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί, όμως αν επιβληθεί, θα διαρκέσει τουλάχιστον 15 ημέρες. Το lockdown θα περιλαμβάνει αυστηρή απαγόρευση μετακίνησης ζώων, καθώς και πιθανή απαγόρευση στη διακίνηση ζωοτροφών ή γάλακτος, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς και την προστασία της παραγωγής.

Οργή αγροτών στη διαφαινόμενη καθυστέρηση των πληρωμών

Εκτός από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα και τις συνέπειες των ζωονόσων στους κτηνοτρόφους, ο παραγωγικός κόσμος της χώρας είναι θορυβημένος με τις επιδοτήσεις γιατο 2025 και την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης, που φαίνεται ότι καθυστερήσει αρκετά.

Το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο από δηλώσεις του νέου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο καταβολής της προκαταβολής του τσεκ στο τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν αγρότες έχει πυροδοτηθεί ένας κύκλος αθέτησης υποχρεώσεων από την πλευρά τους, μεταφέροντας αντίστοιχα το πρόβλημα στους προμηθευτές εφοδίων και την υπόλοιπη αγορά. Με απλά λόγια, δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι δεν είναι λίγες οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες µε το φάσμα της χρεοκοπίας.

Αυτή την κατάσταση προσπαθεί να… αναχαιτίσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος, βλέποντας ότι χάθηκε ο Οκτώβριος (παραδοσιακά η πληρωμή λαμβάνει χώρα στο τέλος του μήνα), έσπευσε να δηλώσει ότι «γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αυτή την περίοδο να μπούμε σε μια κανονική ομαλή ροή πληρωμών. Μέσα στον Νοέμβριο πιστεύω ότι θα δοθεί η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης». Παρ’ όλα αυτά, οι παραγωγοί παραμένουν δύσπιστοι, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα καμία από τις ημερομηνίες πληρωμής που έδωσε ο κ. Τσιάρας δεν επαληθεύτηκαν. Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η αναφορά του γενικού γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, Σπύρου Πρωτοψάλτη, που συνέντευξή του νέφερε ότι «το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιτρέπει προκαταβολές από 16 Οκτωβρίου έως και 70% των άμεσων ενισχύσεων, εφόσον το επιλέξει το κράτος-μέλος. Δεν υπάρχει καταληκτική προθεσμία “έως τέλος Οκτωβρίου”. Κοιτάμε να ξεκινήσουν οι πληρωμές όσο γίνεται νωρίτερα, αλλά τα χρήματα δεν χάνονται.

Προϋπόθεση είναι να κλείνουν έγκαιρα οι τεχνικές εκκρεμότητες (σ.σ. γεωχωρικά/δηλώσεις) για να πιστώνονται σωστά». Αυτό πρακτικά θα μπορούσε ναμεταφραστεί ότι ακόμα και αν η πληρωμή γίνει Δεκέμβρη, όπως πολλοί φοβούνται, η χώρα μας δεν θα έχει κάποιο πρόστιμο από την ΕΕ.

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»