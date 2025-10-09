Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι - Τα βήματα που ορίζονται από την προανακριτική διαδικασία

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα καθώς θα πρέπει να οριστεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια.

Ο Πάνος Ρούτσι μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων αποχώρησε χθες βράδυ από το Σύνταγμα όπου έκανε 23 ημέρες απεργία πείνας. Kατά την αποχώρησή του σε δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίησή του δίνοντας παράλληλα το μήνυμα της συνέχισης του αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων.

Σήμερα, ωστόσο, δεν θα γίνει - όπως είχε προγραμματιστεί - η εκταφή της σορού του γιου του καθώς σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα θα πρέπει να οριστεί τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά της οικογένειας. Έτσι θα σταλεί νέο έγγραφο από την αστυνομία και θα ζητείται από την οικογένεια να δηλώσει ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό του νεκρού γιου του Πάνου Ρούτσι και παράλληλα θα ζητάει να ορίσει τεχνικό σύμβουλο όπως προβλέπεται από τις προϋποθέσεις που βάζει η προανακριτική διαδικασία.

Τα στάδια της διαδικασίας όπως ορίζονται από την προανακριτική

Με τη διαδικασία της προκαταρκτικής η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας εκτός από τον ορισμό πραγματογνωμόνων ζητάει να οριστούν και να γνωστοποιηθούν εκ των προτέρων τα εργαστήρια στα οποία θα γίνει η ανάλυση των δειγμάτων από τις βιοχημικές και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ακολούθως ζητάει να συνταχθούν αναλυτικές εκθέσεις και να διαβιβαστούν στην εισαγγελία προς περαιτέρω αξιολόγηση. Μάλιστα μετά το πέρας των εξετάσεων θα ληφθούν συμπληρωματικές καταθέσεις από τους συγγενείς των θυμάτων .

Την ίδια ώρα το Α.Τ Λάρισας που είναι αρμόδιο για την διενέργεια της προκαταρκτικής συνεχίζει να στέλνει αντίγραφα της διαδικασίας σε τοπικά αστυνομικά τμήματα ώστε οι συγγενείς που ενδιαφέρονται να δηλώσουν αν θέλουν ή όχι την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις για τον άνθρωπο που έχασαν στο δυστύχημα.

Επιπρόσθετα από μέρα σε μέρα αναμένουμε τον προσδιορισμό της έναρξης της δίκης η οποία θα γίνει στη Λάρισα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα.

protothema.gr