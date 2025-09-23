Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν - Τι εξήγηση έδωσαν οι Τούρκοι

Αναβάλλεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

