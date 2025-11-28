Αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική

Οι προγραμματισμένες συναυλίες της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική αναβάλλονται λόγω προβλήματος που η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει με την υγεία της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας.

Πριν από λίγες μέρες, ανακοινώθηκε η ακύρωση της εμφάνισής της στο MadWalk 2025, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί.

Με νέα ανακοίνωση της Minos EMI, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, γνωστοποιήθηκε ότι η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης, ενώ η υγεία της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, απαιτείται ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων, γεγονός που την αναγκάζει να αναβάλει την προγραμματισμένη περιοδεία της στην Αμερική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Minos EMΙ:

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

Όσο για την ακύρωση της εμφάνισής της στο MadWalk την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η δισκογραφική της εταιρεία, Minos EMI, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εξηγώντας τους λόγους που η τραγουδίστρια δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση ανέφερε: «Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού προβλήματος υγείας, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί. Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, εκφράζουν τη λύπη τους για την αδυναμία πραγματοποίησης της εμφάνισής της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους. Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».

