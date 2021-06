Aνατροπή με το εμβόλιο Johnson & Johnson – Ίσως χρειαστεί και δεύτερη δόση

Ορισμένοι λοιμωξιολόγοι και άλλοι ειδικοί στις ΗΠΑ εξετάζουν την πιθανότητα να χρειαστεί ενισχυτική δόση με κάποιο mRNA εμβόλιο (της Pfizer/BioNTech ή της Moderna) για όσους έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, καθώς εξαπλώνεται διεθνώς η πιο μεταδοτική και πιθανώς πιο επικίνδυνη παραλλαγή Δέλτα («ινδική») του κοροναϊού.

Η εν λόγω παραλλαγή αναμένεται να κυριαρχήσει στην Ευρώπη έως το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), αλλά και στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το αντίστοιχο CDC.

Μερικοί επιστήμονες δήλωσαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι ήδη έχουν κάνει οι ίδιοι μια έξτρα δόση, παρόλο που δεν υπάρχουν ακόμη δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με το κατά πόσο ο συνδυασμός διαφορετικών εμβολίων είναι ασφαλής και αποτελεσματικός. Πάντως, μερικές ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς έχουν επιτρέψει ήδη μια τέτοια ανάμιξη.

«Όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο της J&J είναι λιγότερο προστατευμένοι»

Η συζήτηση επικεντρώνεται στο πόσο προστατεύει έναντι της παραλλαγής Δέλτα το μονοδοσικό εμβόλιο της J&J. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να απαντηθεί με βεβαιότητα αυτό το ερώτημα.

Βρετανικές μελέτες έχουν πάντως δείξει ότι οι δύο δόσεις των εμβολίων Pfizer/BioNTech ή AstraZeneca παρέχουν σημαντικά μεγαλύτερη προστασία, σε σχέση με τη μία μόνο δόση, όσον αφορά τη συγκεκριμένη παραλλαγή.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνια Μάικλ Λιν δήλωσε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που κάνουν το εμβόλιο της J&J είναι λιγότερο προστατευμένοι», σε σχέση με όσους κάνουν δύο δόσεις άλλων εμβολίων.

Ο ειδικός στα εμβόλια δρ Πίτερ Χότεζ του Ιατρικού Κολλεγίου Μπέιλορ του Τέξας δήλωσε ότι η χορήγηση μιας δεύτερης δόσης εμβολίου της J&J ή μιας δεύτερης δόσης από άλλο mRNA εμβόλιο μπορεί να παρέχει ευρύτερη προστασία, «αλλά χρειαζόμαστε δεδομένα και καθοδήγηση από το CDC και την FDA».

Προς το παρόν πάντως ούτε το CDC ούτε το ECDC συνιστούν ενισχυτικές δόσεις, καθώς δεν έχουν διαπιστώσει βάσιμες ενδείξεις για μειούμενη προστασία από τα εμβόλια.

Από την πλευρά της, η J&J ανέφερε ότι εξετάζει εργαστηριακά αν η ανοσιακή απόκριση από το εμβόλιο της είναι ικανή να εξουδετερώσει την παραλλαγή Δέλτα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων (NIAID) των ΗΠΑ ήδη διεξάγει κλινική δοκιμή σχετικά με την ανάγκη ενισχυτικής δόσης σε όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια και αναμένονται στοιχεία το Σεπτέμβριο, συνιστώντας αναμονή έως τότε και όσον αφορά το μονοδοσικό εμβόλιο της J&J.

Όπως ανέφερε ο επιστήμονας του NIAID δρ Τζον Μπέιτζελ, «αν οι μολύνσεις και οι νοσηλείες που οφείλονται στην παραλλαγή Δέλτα, αυξηθούν σημαντικά, τότε πιθανώς θα χρειαστεί να ληφθούν αποφάσεις ακόμη και εν απουσία στοιχείων. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι είναι σωστό να περιμένουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

FILE PHOTO: A box of Johnson & Johnson’s coronavirus disease (COVID-19) vaccines is seen at the Forem vaccination centre in Pamplona, Spain, April 22, 2021. REUTERS/Vincent West/File Photo

Ποδόσφαιρο Γυναικών: Από την ΑΕΚ Μεσολογγίου στον ΠΑΟΚ η Βάσια Γιαννακά