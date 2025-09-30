Ανατριχιαστικό βίντεο: Ορειβάτης έπεσε από τα 5.500 μέτρα ενώ τραβούσε φωτογραφία

Τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, όταν ένας 31χρονος ορειβάτης σκοτώθηκε πέφτοντας από την κορυφή του βουνού Nama Peak σε ύψος 5.500 μέτρων ενώ τραβούσε φωτογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Daily Mail, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, όταν ο άνδρας, μέλος ομάδας ορειβατών που είχε καταφέρει να φτάσει στην παγωμένη κορυφή του βουνού, φέρεται να αποσύνδεσε το σχοινί ασφαλείας του προκειμένου να βγάλει φωτογραφίες.

Δείτε φωτογραφίες:

A tragic accident in China: a 31-year-old climber fell to his death on Mount Namu in Sichuan after removing his safety rope to take a selfie in the snow. pic.twitter.com/eGC9LuzMeC

— THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) September 29, 2025

Όπως φαίνεται και στο βίντεο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, γλίστρησε σε επικίνδυνο σημείο κοντά σε μία χαράδρα και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Οι άλλοι ορειβάτες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο από τα να βλέπουν τον συνοδοιπόρο τους να πέφτει.

Μέλη της ορειβατικής ομάδας και διασώστες, που συμμετείχαν στην αποστολή, ανέφεραν ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες, με έντονο ψύχος και χιόνι, γεγονός που καθιστούσε κάθε κίνηση χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας εξαιρετικά επικίνδυνη.

Το Nama Peak, γνωστό για το εντυπωσιακό αλλά απαιτητικό του ανάγλυφο, προσελκύει έμπειρους ορειβάτες από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, όπως τονίζουν ειδικοί στην ορειβασία, οι αναβάσεις σε τέτοια υψόμετρα απαιτούν αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια της ανάβασης.

Πηγή: protothema.gr