Ανατριχιαστικό θέαμα: Αλπινιστές «αιωρούνται» πάνω από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Εντυπωσιακό θέαμα στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, καθώς Γάλλοι αλπινιστές πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης «κρεμασμένοι» από τη γέφυρα.

Το γεγονός αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο από την εκπομπή LIVE YOU στον ΣΚΑΪ με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία και επικινδυνότητα των εργασιών που γίνονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης της παραχωρησιούχου εταιρείας.

Δείτε το βίντεο: