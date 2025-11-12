Αναστάτωση στο κέντρο του Αγρινίου – Νεαρή γυναίκα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο

Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο του Αγρινίου το πρωί της Τετάρτης (12.11.25) όταν νεαρή γυναίκα κατέρρευσε σε πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μακρή, λίγο μετά τις 9 το πρωί, όταν η γυναίκα που φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας υπέστη επεισόδιο και έπεσε στο έδαφος.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να την παραλάβει. Στο μεσοδιάστημα, διερχόμενοι και καταστηματάρχες προσπάθησαν να τη βοηθήσουν να συνέλθει, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρείχε τις πρώτες βοήθειες και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.