Αναστάτωση στην Ιόνια Οδό - Κοπάδι προβάτων «εισέβαλε» στον αυτοκινητόδρομο

Κοπάδι με πρόβατα εισέβαλε στην Ιόνια Οδό.. Μπορεί να μοιάζει απίστευτο όμως συνέβη.. Το απόγευμα της Τρίτης, οι οδηγοί αλλά και οι άνθρωποι της Νέας Οδού είδαν έκπληκτοι το κοπάδι να έχει εισέλθει στον κόμβο του Τερόβου και να κινείται σε έναν από τους μεγαλύτερους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.

Άμεσα κινήθηκε η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων και δύναμη της αστυνομίας καθώς ο κίνδυνος ατυχήματος ήταν μεγάλος.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν το κοπάδι εκτός οδικού άξονα και αναζητούν τον ιδιοκτήτη του.

Φυσικά δεν είναι πρώτη φορά που ζώα εισέρχονται στους αυτοκινητοδρόμους, κυρίως σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε χωριά. Το φαινόμενο είναι πιο συνηθισμένο στην Εγνατία Οδό ενώ λιγότερο συχνά έχουν καταγραφεί τέτοιες περιπτώσεις στην Ιόνια.

epiruspost.gr