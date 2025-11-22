Αναστασίου: «Το κέρδος είναι ότι δεν χάσαμε σε μια δύσκολη έδρα»

Ικανοποιημένος ο Γιάννης Αναστασίου από την εμφάνιση του Παναιτωλικού μετά την ισοπαλία (1-1) με τον Αστέρα Aktor, τονίζοντας πως οι Αγρινιώτες ήταν η καλύτερη ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, σε ολόκληρο το παιχνίδι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Μπορούσαμε να προηγηθούμε με το πέναλτι. Στη συνέχεια, πουλήσαμε εύκολα την μπάλα και δεχθήκαμε ένα γκολ-δώρο. Δεν τα παρατήσαμε και στο τέλος δικαιωθήκαμε».

Για το μεγαλύτερο κέρδος από τον σημερινό αγώνα: «Το κέρδος είναι ότι δεν χάσαμε σε μια δύσκολη έδρα, αρχίζουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Τα θετικά αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν στην ψυχολογία μας αλλά και στην πίστη σε αυτό που κάνουμε».

Πηγή: sdna.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi