Αναστασίου: «Τα παιδιά δικαιούνται ένα κακό παιχνίδι – Η ΑΕΚ μας διέλυσε»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά τη βαριά ήττα του Παναιτωλικού από την ΑΕΚ.

Ο τεχνικός της ομάδας του Αγρινίου στάθηκε στα λάθη που έκαναν οι παίκτες του, η ΑΕΚ τα εκμεταλλεύτηκε και «μας διέλυσε» όπως είπε χαρακτηριστικά.

“Η εντολή ήταν να αποφεύγουν να παίζουν τη μπάλα στο κέντρο, να προσπαθούν από τα πλάγια, στο πρώτο ημίχρονο δεν ξέρω κι’ εγώ πόσες φορές χάσαμε τη μπάλα στο κέντρο και δημιουργούσαμε προβλήματα στους εαυτούς μας. Η ΑΕΚ έφτανε εύκολα στην περιοχή μας γιατί χάναμε τη μπάλα και ήμασταν άνοιχτα. Έγινε πολύ εύκολα το 2-0, στο β’ ημίχρονο αλλάξαμε κάπως παίξαμε 4-2-3-1 με δύο αμυντικά χαφ για να έχουμε περισσότερη ισορροπία, ξεγελαστήκαμε στο πρώτο 20λεπτο, μπήκαμε με κάποια ορμή κι εκεί η ΑΕΚ σε ανοιχτό γήπεδο είναι ομάδα με ποιότητα και αν βρει ανοιχτό γήπεδο μας διέλυσε.

Δικαιούνται τα παιδιά να κάνουν ένα παιχνίδι, 2.5 μήνες που είμαι εδώ, από την πρώτη μέρα δείχνουν θέληση, δείχνουν διάθεση και σήμερα ήταν ένα κακό παιχνίδι, το ξεχνάμε, να δούμε τα προβλήματα μας και να δούμε πόσοι έχουν μείνει για το παιχνίδι με τον Βόλο.

Είναι σκληρό μάθημα, πρέπει να μην υπερεκτιμάμε τους εαυτούς μας απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως η ΑΕΚ, μας έδειξε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη”.

sdna.gr