Αναστασίου: «Ψηλά το κεφάλι μετά από τέτοια εμφάνιση – Αξίζαμε κάτι περισσότερο»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου ύστερα την ήττα με 0-1 του Παναιτωλικού από τον Ολυμπιακό.

Ευχαριστημένος φάνηκε με την εμφάνιση της ομάδας του ο Γιάννης Αναστασίου, μετά την εντός έδρας ήττα του Παναιτωλικού κόντρα στον Ολυμπιακό (0-1). Ο προπονητής των Αγρινιωτών ανέφερε ότι η ομάδα του έκανε μια τεράστια προσπάθεια απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που άξιζε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αναστασίου:

«Με αυτή την εμφάνιση πρέπει να έχουμε ψηλά το κεφάλι απέναντι στον πρωταθλητή, μια ομάδα που παίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Δείξαμε ότι μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια, τακτικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί, δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό να έκανε κάποια μεγάλη φάση, το γκολ ήρθε από στημένη φάση κάτι που είναι δυνατότητα και η ποιότητα του αντιπάλου. Θεωρώ τις κλασικές μεγάλες ευκαιρίες τις είχαμε εμείς και όταν σε αυτό το ματς δεν τις εκμεταλλεύεσαι σίγουρα θα τιμωρηθείς. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που έκαναν και αν συνεχίσουμε έτσι σίγουρα μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.

Θα ήταν εντελώς διαφορετική η εικόνα του παιχνιδιού αν είχε σκοράρει ο Άλεξιτς αλλά στο ματς μετράει αυτός που βάζει το γκολ. Είναι κρίμα γιατί προσπαθήσαμε και πιστεύω αξίζαμε κάτι παραπάνω».

