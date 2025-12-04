Αναστασίου: «Καλό είναι πως περάσαμε, παρά τα προβλήματα τραυματισμών»

Χαρούμενος έδειξε ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, για το γεγονός ότι η ομάδα του πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου στον αγώνα απέναντι στον Ηρακλή, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που έχουν.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις με τόσο νέα παιδιά σε ένα τέτοιο γήπεδο. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών, αλλά το καλό είναι πως πήγαμε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. Τα νέα για τον Λουίς δεν είναι καθόλου καλά και κατά πάσα πιθανότητα είναι χιαστός. Επίσης χάσαμε και χθες τον Ενκολόλο. Δυστυχώς αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να συνεχίσουμε».

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi