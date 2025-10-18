Αναστασίου: «Ήμουν πεπεισμένος ότι αν είχαμε υπομονή θα τα καταφέρναμε»

Ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε την χαρά του που επέστρεψε σε ένα οικείο και φιλικό για τον ίδιο περιβάλλον, μίλησε με καλά λόγια για τους παίκτες του, όμως στάθηκε και στα όσα πρέπει να βελτιώσει ο Παναιτωλικός στο κομμάτι της άμυνας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

Ράσταβατς: «Κάναμε πολλά λάθη σε μικρό χρονικό διάστημα»

Για το ότι έγραψε ιστορία, μιας και ο Παναιτωλικός πέτυχε για πρώτη φορά 4 γκολ σε ένα ημίχρονο: «Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Είχα πει στα παιδιά ότι θα ήταν σημαντικό να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, οτιδήποτε κι αν συμβεί. Να μην πανικοβληθούμε αν προηγηθεί ο ΟΦΗ, να μην χάσουμε την οργάνωσή μας. Ήμουν πεπεισμένος ότι αν είχαμε υπομονή θα τα καταφέρναμε. Με υπομονή, πίστη και πειθαρχία δικαιωθήκαμε. Παρά τις αντιξοότητες, γιατί δεν είχαμε στόπερ, τραυματίστηκε ο σέντερ φορ, είχαμε την αποβολή. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά».

Για το αν ήταν σίγουρος ότι η ομάδα του θα έπαιρνε τη νίκη: «Φαινόταν ότι είχαμε ορμή, είχαμε θέληση για να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Εξελίχθηκε με το καλύτερο δυνατό σενάριο. Πολύ σύντομα θα ξεχαστεί το παιχνίδι, πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Ο τρόπος που αμυνόμαστε πολλές φορές θύμιζε χωριό σε οργάνωση, σε νοοτροπία. Θα πρέπει να γίνουμε πιο απαιτητικοί. Είναι κρίμα να βάζουμε τον εαυτό μας σε καθεστώς τέτοιας πίεσης. Δουλειά, υπομονή και πίστη».

Για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στον Παναιτωλικό: «Αισθάνομαι καλά! Είναι ένα περιβάλλον οικείο, γνωρίζω τους ανθρώπους, την ομάδα. Είναι ένα διαφορετικό γκρουπ παικτών, αλλά από την πρώτη μέρα είδα ότι είχαν θέληση και διάθεση. Το σημαντικό είναι να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Τους είπα ότι από την 6η αγωνιστική κανένας δεν πήρε Πρωτάθλημα, ούτε υποβιβάστηκε. Θέλει δουλειά, υπομονή και πίστη».