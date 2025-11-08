Αναστασίου: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα και κερδίσαμε δίκαια»

Ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου μίλησε μετά τη νίκη απέναντι στην ΑΕΛ (3-0), τονίζοντας πως ήταν κυρίαρχοι σε όλο το παιχνίδι και γι’ αυτό κερδίσανε δίκαια.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Ήταν δίκαιη η νίκη, σε όλο το παιχνίδι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Θεωρώ πως για εμάς μετά το 1-0 για ένα δεκάλεπτο χάσαμε τα πατήματα μας, γιατί δεν ξέραμε πως να διαχειριστούμε το σκορ, αλλά στη συνέχεια τα βρήκαμε και η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο πετύχαμε δύο γκολ, σίγουρα θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα, αλλά το κυριότερο είναι πως δεν απειληθήκαμε καθόλου από τον αντίπαλο.

Είμαι εδώ ένα μήνα και όλα τα παιδιά δείχνουν θέληση για να γίνουν καλύτεροι και εγώ από την πλευρά μου πάντα προσπαθώ για το καλύτερο, αλλά δεν θα είμαι και τρυφερός μαζί τους. Έχουμε απαιτήσεις, θέλουμε να διορθώνουμε πράγματα, ακόμα και όταν κερδίζουμε. Μπορεί να βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο, αλλά θα πρέπει να δουλεύουμε να παίζουμε σε υψηλή ένταση».

Για το τι άλλαξε αυτή την περίοδο:

«Είμαι ένας προπονητής που θέλω η ομάδα μου να έχει την μπάλα και να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να κρύβω τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι, ακόμα και στις νίκες είμαι επικριτικός και απαιτητικός με τους παίκτες, Κοιτάω πάντα πως η ομάδα θα γίνεται καλύτερη. Ο φόβος είναι πως θα πρέπει να τολμήσουμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα».

sdna.gr