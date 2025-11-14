Αναστάσιος Καραγιάννης: Οι Αστακιώτες της Αθήνας θρηνούν την απώλεια του «Τάτση»

Έφυγε νωρίς από τη ζωή, ο αγαπητός Αστακιώτης και επιχειρηματίας Αναστάσιος Καραγιάννης, γνωστός και ως «Τάτσης».

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ένωσης Αστακηνών Αθήνας αναφέρεται:

Γεννήθηκε στον Αστακό και ήταν ένα από τα πέντε τέκνα του Μάκη και της Ιφιγένειας Καραγιάννη….

Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές, δραστηριοποιήθηκε στο χώρο του ελεύθερου εμπορίου και μαζί με τον αδελφό του Γιώργο ίδρυσαν μεγάλη εταιρία εμπορίας και κατασκευής ενδυμάτων στην Καβάλα και στη Σόφια Βουλγαρίας.

Σταθερά σε επαφή με τον τόπο του δηλώνοντας πάντα το παρόν με κάθε ευκαιρία. Με τη συνταξιοδότησή του εγκαταστάθηκε μόνιμα στον Αστακό.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην σύζυγό του Γεωργία, τα παιδιά του Μάκη και Αθανασία και στα αδέλφια του Αικατερίνη, Γιώργο, Σοφία και Θεοδώρα (Λόλα).

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.