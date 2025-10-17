Αναρρώνει η Μπριζίτ Μπαρντό στο σπίτι της μετά από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε

Αναρρώνει πλέον η θρυλική ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, αφότου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ήσσονος σημασίας, ανέφερε το γραφείο της σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο το απόγευμα της Παρασκευής (17/10).

Όπως αναφέρει η Parisien, η επέμβαση ήταν επιτυχής, ανέφερε. Η ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι της.

«Αναπαύεται τώρα στο σπίτι, δεν θα απαντήσει σε κανένα αίτημα και ευχαριστεί όλους για τον σεβασμό της ιδιωτικότητας και της γαλήνης της», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η 91χρονη Μπριζίτ Μπαρντό ήθελε επίσης να «ευχαριστήσει όλους όσοι ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας της και να τους καθησυχάσει» και να «ευχαριστήσει την χειρουργική ομάδα και όλο το προσωπικό που διασφάλισαν την ανάρρωσή της μέσω του επαγγελματισμού, της προσεκτικής φροντίδας και της καλοσύνης τους».

Η «BB», όπως την αποκαλούν εγκατέλειψε τον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1970 για να αφιερωθεί στον αγώνα της για τα ζώα.

Τον περασμένο Μάιο, σε συνέντευξή της στο BFMTV, είπε ότι ζούσε «σαν αγρότισσα» περιτριγυρισμένη από τα πρόβατά της, τα γουρούνια της, τα σκυλιά της, τις γάτες της, το γαϊδούρι της και το πόνυ της και ότι «δεν είχε ούτε κινητό ούτε υπολογιστή».

Μέχρι αυτή την Παρασκευή, το πρώην είδωλο του κινηματογράφου, 91 ετών, «νοσηλευόταν για λίγο (...) στην Τουλόν για να υποβληθεί σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση».

Πηγή: cnn.gr