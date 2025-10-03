Ανάπτυξη για την Ευρυτανία, χωρίς κουβέντα για το Αγρίνιο - Καρπενήσι

Δεν υπήρχαν φυσικά διαφορετικές προσδοκίες, αλλά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε την Τετάρτη στο Καρπενήσι για να παρουσιάσει το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ευρυτανία δεν έκανε την παραμικρή νύξη για το δρόμο Αγρίνιο – Καρπενήσι.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, που ήταν και ο επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου, αρκέστηκε να αναφερθεί μόνο στο οδικό έργοπου θα συνδέσει τη Λαμία με το Καρπενήσι, επισημαίνοντας ότι ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση για το τμήμα από το τέλος της παράκαμψης Μακρακώμης έως το ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού, εγκρίθηκαν οι απαλλοτριώσεις και θα προχωρήσει η χρηματοδότηση και δημοπράτηση του έργου.

Για το δρόμο Αγρίνιο - Καρπενήσι κάποιοι τοπικοί παράγοντες κάτι ψέλλισαν, ηΣυντονιστική των κατοίκων της περιοχής έθεσε το θέμα, αλλά το κυβερνητικό κλιμάκιο μάλλον το αγνόησε. Όπως καταλαβαίνει κανείς τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης έχουν πολύ περιορισμένο ορίζοντα… Γιατί θα μπορούσε κανείς να δεχθεί τη λογική ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τα επόμενα τέσσερα – πέντε χρόνια για το έργο αυτό, αλλά τουλάχιστον θα προχωρήσουμε την ωρίμανσή του και θα προχωρήσουμε τις μελέτες για να δούμε και τυχόν προβλήματα με χάραξη του οδικού άξονα, έτσι ώστε σε μελλοντική έστω φάση να δούμε τι μπορεί να γίνει… Ούτε αυτό όμως!

Εφημερίδα «Συνείδηση»