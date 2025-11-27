Άναψε η Ολυμπιακή Φλόγα στο Αγρίνιο – Συγκίνηση στην υποδοχή του συμβόλου των Αγώνων

Σε κλίμα συγκίνησης αλλά υπό αδιάκοπη βροχή το Αγρίνιο υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα στο πλαίσιο της λαμπαδηδρομίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημοκρατίας του Αγρινίου το μεσημέρι της Πέμπτης (27.11.25) μια ημέρα μετά την τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο και όχι στο Αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας, λόγω της κακοκαιρίας.

O Αγρινιώτης πρωταθλητής Κώστας Σταμούλης που αναδείχθηκε δεύτερος στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας άναψε το βωμό.

Η στιγμή που Ολυμπιακή Φλόγα φτάνει στην οδό Χαριλάου Τρικούπη:

Την Ολυμπιακή Φλόγα μετέφεραν ο ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού Σωτήρης Κοντούρης και η αρχηγός της γυναικείας ομάδας του Παναιτωλικού, Στέλλας Ντζάνη ενώ στη λαμπαδηδρομία συμμετείχε και ο υπερμαραθωνοδρόμος Φώτης Ζησιμόπουλος.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου υπό τον μαέστρο Βασίλη Κονίδα παιάνισε τον Εθνικό Ύμνο της χώρας μας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο αήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα και κ. Θωμάς Τόκας, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ο καιρός τα «μούσκεψε» και διαφοροποίησε για ευνόητους λόγους το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο σκέλος που αφορούσε την εμφάνιση χορευτικών τμημάτων του Δήμου αλλά αποθάρρυνε και την παρουσία του κόσμου.