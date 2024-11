Ανάλυση: Τραμπ (και ψηφοφόροι) εναντίον των γυναικών

Είναι ιδιαίτερη συνθήκη το να είσαι αλλοεθνής γυναίκα και να παρακολουθείς τις αμερικανικές εκλογές. Το μάτι σου πέφτει στις αναλύσεις για τις εκτρώσεις, τον περιορισμό των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, τις φωτογραφίες θρησκευτικών συγκεντρώσεων έξω από τα κέντρα που παρέχουν πληροφορίες για την αντισύλληψη, τις ειδήσεις για το ποιος νέος πολιτικός ισχυρίζεται ότι το έμβρυο έχει δικαιώματα απ’ τη στιγμή της σύλληψης. Κι όταν το μάτι πέφτει εκεί, δεν σου έρχεται εύκολα η σκέψη «εθνικές εκλογές ξένης χώρας είναι, άρα δεν με πολυαφορά, εδώ τι κάνουμε». Βλέπεις τη στάση μιας πλούσιας, δυνατής χώρας απέναντι στις γυναίκες που ζουν σ’ αυτή. Δυνητικά, απέναντι σ’ εσένα.

Το να παρακολουθείς αργά αργά τις Πολιτείες να κοκκινίζουν είναι μια διαδικασία κατά την οποία παρακολουθείς την άποψη της αμερικανικής κοινής γνώμης για το πόσο χώρο πρέπει να πιάνει η ζωή σου. Οι άνθρωποι που ψήφισαν Τραμπ ή επέλεξαν να ψηφίσουν κατά των γυναικών ή δεν ασχολήθηκαν με τις συνέπειες που θα έχει η εκλογή του για τις γυναίκες.

Και τα δύο είναι αποκαρδιωτικά, όπως και να το κάνεις.

Πιστεύω πως ήταν απολύτως ξεκαθαρό ότι οι εκλογές αυτές είχαν βασιστεί στη λογική «άντρες vs γυναίκες». Φυσικά, όχι μόνο σ’ αυτή, κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται και με την πολιτική. Αλλά σ’ έναν πολύ μεγάλο βαθμό, τα μηνύματα που εισπράξαμε ως θεάτριες και θεατές απ’ την πλευρά των Ρεπουμπλικανών είναι «Δυνατοί Αμερικανοί άντρες σώστε την Αμερική, ψηφίστε Τραμπ» και «Κάμαλα ψηφίζουν οι γυναικούλες και οι φλώροι, είστε όλοι γκέι».

Ο Έλον Μασκ τοποθετήθηκε πολύ ωραία και στρωτά πάνω σ’ αυτό, στο παρακάτω tweet.

The cavalry has arrived.

Men are voting in record numbers.

They now realize everything is at stake.

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2024