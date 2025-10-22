Ανακοινώθηκε η διαιτητική ομάδα για το μεγάλο ματς Κηφισιά - Παναιτωλικός

Ανακοινώθηκε η διαιτητική ομάδα για το μεγάλο ματς Κηφισιά - Παναιτωλικός
Ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την ΕΠΣ Ηπείρου θα αναλάβει τη διεύθυνση του αγώνα Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 8η αγωνιστική της Super League, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου 2025 στις 17:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας.

 

Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι βοηθοί Μηνούδης (Πιερίας) και Μπαλιάκας (Κοζάνης), ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Τασιόπουλος (Θεσσαλίας). Στο VAR θα είναι ο Πουλικίδης (Δράμας), με AVAR τον Πολυχρόνη (Πιερίας).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο στο Α΄ Νεκροταφείο, δημοσία δαπάνη, η κηδεία του

Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο στο Α΄ Νεκροταφείο, δημοσία δαπάνη, η κηδεία του

Το Σάβββατο (25/10) δημοσία δαπάνη θα τελεστεί από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του μεγάλου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου

22 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, διαιτητής, Κηφισιά, Παναιτωλικός

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;