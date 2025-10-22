Ανακοινώθηκε η διαιτητική ομάδα για το μεγάλο ματς Κηφισιά - Παναιτωλικός

Ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την ΕΠΣ Ηπείρου θα αναλάβει τη διεύθυνση του αγώνα Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 8η αγωνιστική της Super League, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου 2025 στις 17:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι βοηθοί Μηνούδης (Πιερίας) και Μπαλιάκας (Κοζάνης), ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Τασιόπουλος (Θεσσαλίας). Στο VAR θα είναι ο Πουλικίδης (Δράμας), με AVAR τον Πολυχρόνη (Πιερίας).