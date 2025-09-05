Ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ για Β. Νταραντούμη

Η Εκτελεστική Γραμματεία Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας εξέδωσε ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί του Βαγγέλη Νταραντούμη, προέδρου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας, είναι ψευδείς.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα «με προσωπικό κόπο και θυσίες, με ελάχιστη οικονομική στήριξη» και καλείται ο κ. Νταραντούμης να ανακαλέσει.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας της ΑΔΕΔΥ:

Με αφορμή αναφορές του προέδρου των Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτ/νίας με τις οποίες προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και επιδιώκει να απαξιώσει και την πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αιτ/νίας αλλά και τη δράση του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας, διευκρινίζουμε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς και κινούνται στα όρια της συκοφαντίας.

Η τακτική της προσωπικής επίθεσης δεν προσφέρει τίποτα στο συνδικαλιστικό κίνημα και είναι ακατανόητη ειδικά μάλιστα τη στιγμή που οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά τους δέχονται καθημερινά σφοδρές πιέσεις από τις κυβερνητικές πολιτικές. Τι εξυπηρετούν τέτοιου είδους επιθέσεις;

Δε θα μπούμε στη λογική απαντήσεων. Αντίθετα απέναντι στις ανυπόστατες κατηγορίες, προτάσσουμε τη συγκεκριμένη και μετρήσιμη δράση μας μέσα στα 2 ½ και κάτι χρόνια δράσης μας:

• Έχουμε εκδώσει 40 δελτία τύπου για τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου.

• Διοργανώθηκαν 2 περιφερειακές συσκέψεις σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ.

• Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις σε Βόνιτσα και Μεσολόγγι για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό και σε Αγρίνιο για την επαναφορά του 13ου & 14ου μισθού σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και την ΑΔΕΔΥ.

• Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις σε τοπικά ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα) για την ανάδειξη θεμάτων των εργαζομένων.

• Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με Δημάρχους σε όλο τον νομό για την υποστελέχωση των υπηρεσιών των δήμων, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα σχολεία με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, για την μονιμοποίηση προσωπικού ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και για την ανάγκη προσλήψεων.

• Συμμετείχαμε ενεργά σε κινητοποιήσεις και αγώνες: για τη διάσωση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, σε κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών, σε συλλαλητήρια για τα Τέμπη, σε απεργιακές δράσεις των νοσοκομειακών ιατρών στο Αγρίνιο, σε απεργιακές κινητοποιήσεις κ.α

• Επισκεφθήκαμε νοσοκομεία, σχολεία και κέντρα υγείας με παρουσία εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ.

• Στηρίξαμε συναδέλφους που διώκονταν, παρεμβαίνοντας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

• Παρεμβάσεις και συμπαράσταση σε δικαστικές υποθέσεις και σε εργατικά ατυχήματα

• Συμμετοχή σε επιτροπές φορέων για κοινωνικά ζητήματα (μείωση διοδίων, αιολικά πάρκα κλπ)

• Συνεργασία με Εργατικά Κέντρα για κοινές διεκδικήσεις

Όλες αυτές οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με προσωπικό κόπο και θυσίες, με ελάχιστη οικονομική στήριξη, αλλά με συλλογικότητα, ενότητα και αποφασιστικότητα, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Γραμματεία.

Όπως μπορεί εύκολα να συμπεράνει ο καθένας, η δράση μας, η συνέπεια και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε κάθε τέτοιου είδους επίθεση.

Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ποιος παράγει έργο και ποιος περιορίζεται σε προσωπικές κατηγορίες οι οποίες αν είναι στοχευμένες τότε θίγουν όλη την ΑΔΕΔΥ και τα τριτοβάθμια όργανα τα οποία υποτίθεται ότι ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτ/νίας αναγνωρίζει και σέβεται. Αν δεν είναι στοχευμένες τότε πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα με τη «λογική» που δεν υπάρχει σε αυτές και τον καλούμε να τις ανακαλέσει.

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ είναι εδώ και συνεχίζει με σταθερότητα τον αγώνα για τα δικαιώματα ΟΛΩΝ των εργαζομένων.