Ανάκληση βίντεο που αναπαράγουν τη θεωρία του αγέννητου παιδιού στα σχολεία

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τρία «εκπαιδευτικά» βίντεο που στάλθηκαν στα σχολεία της χώρας με θέμα την Προγεννητική Αγωγή. Το εν λόγω υλικό αναπαράγει τη θεωρία του «αγέννητου παιδιού» και είχε… εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά το απόγευμα του Σαββάτου ανακλήθηκε.

Στα βίντεο – που επιγράφονται «Εκπαιδευτικό video για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας με θέμα την Προγεννητική Αγωγή» και στάλθηκαν στα γυμνάσια – προβάλλεται και υποστηρίζεται η θεωρία ότι η σύλληψη ξεκινά τη στιγμή που η μητέρα συλλαμβάνει την ιδέα να κάνει ένα παιδί. Υποστηρίζεται επίσης ότι η μητέρα εκτός από το αίμα της περνάει στο έμβρυο τις σκέψεις της, την πνευματική τροφή ή ότι όλες οι ασθένειες του παιδιού ακόμα κι αν εκδηλώνονται δεκαετίες μετά, έχουν σχέση με την εγκυμοσύνη.

Μάλιστα, η επιλογή του γενετικού υλικού – όπως αναφέρει η θεωρία της εταιρείας – εξαρτάται από την… ποιότητα αγάπης ενός ζευγαριού. Εξηγεί μάλιστα πως «…όταν το ζευγάρι τη στιγμή της σύλληψης, βρίσκεται σε ανώτερη πνευματική κατάσταση είναι μια εμπειρία που το παιδί την κουβαλάει σε όλη τη ζωή του».

«Τα πάντα ξεκινούν τη στιγμή της σύλληψης του παιδιού» λέει η Μαλαματένια Ρούλια από την Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής και στηρίζει το επιχείρημα στην αρχαία Κίνα που μετρούσαν την ηλικία του παιδιού από τη στιγμή της σύλληψης, στις πεποιθήσεις κάποιας φυλής στην Αφρική της οποίας τα μέλη θεωρούσαν ότι η ηλικία του παιδιού ξεκινάει από την ώρα που η γυναίκα συλλαμβάνει την ιδέα (!) να κάνει παιδί.

Τα βίντεο που είναι αναρτημένα στο Youtube, προκάλεσαν την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσο Ηλιόπουλο να επιτίθεται προσωπικά στην υπουργό Παιδείας: «Η Κεραμέως μας υπενθυμίζει ότι ακροδεξιά σημαίνει: μίσος για το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματος, μίσος για την ελευθερία στον σεξουαλικό προσανατολισμό και απέχθεια για την επιστήμη. Πρέπει να φύγουν! #video_γονιμοτητας».

Την ίδια ώρα, και τα social media έχουν κατακλυστεί από αρνητικά σχόλια για τα βίντεο και την έγκριση που έλαβαν από το υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, το #video_γονιμοτητας είναι στα πρώτα πέντε trend στο Twitter.

Fundamentalist rhetoric enters schools in #Greece after the decree of Christian fanatic @nkerameus, via ‘educational’ clips promoting the theory of ‘the unborn child’, thereby undermining women’s control of their own body & the right to abortion

#video_γονιμοτητας @amnesty https://t.co/tcUwcxec02

— Theodore Koulouris (@theokoulouris) January 29, 2022