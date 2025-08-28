Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο Άκτιο - BOEING 737 αντιμετώπισε πρόβλημα στον αέρα

Ένα νέο σοβαρό περιστατικό με αεροπλάνο σημειώθηκε πάνω από την Κέρκυρα, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Άκτιο.

Ακούσθηκε θόρυβος και έβγαλε φωτιά ο ένας κινητήρας, σύμφωνα με το Mega.

Ένα BOEING 737 αντιμετώπισε πρόβλημα στον αέρα και ο πιλότος έκανε γύρο πάνω από την Κέρκυρα, άδειασε τα καύσιμα και προσγειώθηκε εκτάκτως στο Άκτιο.

To αεροσκάφος ταξίδευε προς την Τσεχία και ανήκει στην εταιρεία Smartwings.

newsboom.gr