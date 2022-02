Aν υπήρχαν ελληνικά tv Oscars θα τα κέρδιζαν οι καθηλωτικοί Ψαρράς – Καραμπέτη διαβάζουμε σε μια ενδιαφέρουσα κριτική στο thebest.gr.

H Άντυ Μπακοπούλου μας προτείνει τη μίνι σειρά «Αγάπη παράνομη» σημειώνοντας ότι στοίχειωσε «σαν γροθιά στο στομάχι» όσους το παρακολούθησαν.

Δείτε την τώρα στο Erflix (ακόμα να συνέλθουμε), αναφέρει στο δημοσίευμα και συμπληρώνει:

Εκπληκτικές ερμηνείες στη μίνι σειρά εποχής «Αγάπη παράνομη» και μια ιστορία που σου ραγίζει την καρδιά. Με σκηνικό ένα χωριό στην Κέρκυρα τού 1906, η δραματική υπόθεση που βασίζεται στο κοινωνικό και ηθογραφικό διήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, σε σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, ανήκει στα best off της ελληνικής τηλεόρασης ever.

Αν δεν βλέπετε ΕΡΤ ευτυχώς υπάρχει το Ertflix για να δείτε τη σειρά όποτε θέλετε. Οσα συμβαίνουν και όπως εξελίσσεται και καταλήγει το έργο σε επηρεάζουν και δημιουργούν βάρος μέσα σου. Δύσκολα συνέρχεσαι μετά το φινάλε.

Ο Νίκος Ψαρράς ως εμμονικός και μέθυσος πατέρας, που τον διακατέχει άρρωστο και ασίγαστο πάθος για την όμορφη και τρυφερή γυναίκα του γιου του είναι μια αποκάλυψη, δίνει πραγματικό ρεσιτάλ.

Στο πλάι του «σκίζει» η Καριοφυλλιά Καραμπέτη ως παραδοσιακή, θρησκόληπτη σύζυγος της αγροτικής κοινωνίας η οποία γνωρίζει τις φρικτές ορέξεις του άντρα της και πασχίζει να περισώσει την οικογένεια από τις εγκληματικές συνέπειες.

Οι ασχήμιες του πατριαρχικού μικρόκοσμου της ελληνικής επαρχίας, με τα καταπιεστικά ήθη αλλά και οι σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης στο μικροσκόπιο.

Εδώ ο ρομαντικός νεανικός έρωτας δεν κερδίζει. Μην το χάσετε με τίποτα.

Κατερινόπουλος: «Βόμβα» για τα νεκρά αδέλφια στην Πάτρα – «Λίγες οι πιθανότητες να μην είναι έγκλημα» (video)