Αν η Αιτωλοακαρνανία έμοιαζε περισσότερο με την Πέλλα

Η Αιτωλοακαρνανία μοιάζει… αρκετά με την Πέλλα. Η Πέλλα έχει πρωτεύουσα της την Έδεσσα, ενώ μεγαλύτερη πόλη είναι τα Γιαννιτσά. Στην Αιτωλοακαρνανία το «ρόλο» των Γιαννιτσών τον παίζει το Αγρίνιο και της Έδεσσας το Μεσολόγγι. Οι ομοιότητες όμως σταματούν εδώ.

Η Αιτωλοακαρνανία είναι πολύ μεγαλύτερος νομός πληθυσμιακά, εξάλλου εκλέγει επτά βουλευτές, ενώ η Πέλλα τέσσερις. Εντούτοις το πολιτικό προσωπικό της Πέλλας καταφέρνει να έχει την περιοχή πάντα μέσα στις ευνοϊκές εξαιρέσεις… Ελπίζω να θυμάστε ότι στο νέο δικαστικό χάρτη η Πέλλα των 125.000 κατοίκων παράφερε να πάρει την εξαίρεση και να διατηρήσει ως έχουν τα Πρωτοδικεία της στα Γιαννιτσά και την Έδεσσα. Εν αντιθέσει με την Αιτωλοακαρνανία, στην οποία το Μεσολόγγι υποβιβάστηκε σε παράλληλα έδρα του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με τα Νοσοκομεία. Στην Πέλλα τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών αποσυνδέονται διοικητικά και στην Αιτωλοακαρνανία ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει με τον επικείμενο νέο Οργανισμό και αν η ενιαία λειτουργική και διοικητική δομή του θα φέρει συγχωνεύσεις κλινικών και τμημάτων, όπως φοβούνται οι υγειονομικοί.

Και η συνέχεια θα μπορούσε να γίνει ολόκληρο ένθετο στην εφημερίδα… Απλώς και μόνο να αναφέρουμε ότι αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός με τη μέθοδο ΣΔΙΤ για τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα με προϋπολογισμό σχεδόν 450 εκατ. ευρώ! Στην Αιτωλοακαρνανία δεν θα αναφερθούμε ούτε στην κάθετη σύνδεση του Αγρίνιο με την Ιόνια Οδό, ούτε στο δρόμο Αγρίνιο – Καρπενήσι που είναι στα αζήτητα. Αρκεί μόνο η περίπτωση της σύνδεση του Πλατυγιαλιού με την Ιόνια Οδό, για την οποία υπάρχουν μελέτες, το κόστος μπορεί να είναι τουλάχιστον οκτώ φορές μικρότερο από το κόστος του άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, κι όμως και αυτός ο δρόμος παραμένει στα αζήτητα.

Καταλαβαίνει κανείς ότι μια μεγάλη διαφορά είναι με την Πέλλα είναι το πολιτικό προσωπικό της περιοχής. Ανεξάρτητα όμως από το αποτελεσματικά διεκδικεί το πολιτικό προσωπικό της κάθε περιοχής, εδώ στην Αιτωλοακαρνανία μας οφείλουν μια εξήγηση τουλάχιστον για τα νοσοκομεία. Γιατί, η διοικητική τους αποσύνδεση δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος.

Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ