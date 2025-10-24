«Αν αγαπάς την οικογένειά σου»: Το νέο sms του Υπουργείου Μεταφορών

«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο», είναι το sms που απευθύνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε χιλιάδες πολίτες ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Η φετινή αργία της 28ης Οκτωβρίου συνοδεύεται από ένα τετραήμερο που πολλοί εκμεταλλεύθηκαν για μια μικρή απόδραση εκτός πόλης.

Με αφορμή τη μεγάλη έξοδο, αλλά και ενόψει της επιστροφής των ταξιδιωτών τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας και να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους.