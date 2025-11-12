Αμβρακικός Κόλπος – Χωροθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

Η Π.Ο.Α.Υ. Αμβρακικού Κόλπου αποτελεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά και χωροταξικά περιοχή.

Μέσα από την επικαιροποιημένη μελέτη, δίνεται προτεραιότητα στη χωροταξική διευθέτηση και περιβαλλοντική αξιολόγηση των ήδη υφιστάμενων μονάδων, με περιορισμένα περιθώρια νέας ανάπτυξης και με στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος. Επικαιροποιημένος σχεδιασμός και περιβαλλοντική εκτίμηση

Ο νέος σχεδιασμός που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, βασίζεται στα αποτελέσματα προηγούμενων διαβουλεύσεων, στα έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών και σε πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Στόχος είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός και η πλήρης ενσωμάτωση των αναπτυξιακών, χωροταξικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στηρίζεται:

• σε πρόσφατες μετρήσεις ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος,

• στα προγράμματα παρακολούθησης των υφιστάμενων μονάδων,

• και στα στοιχεία της Κλιματικής Αλλαγής, όπως προβλέπονται από το Εθνικό και Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής.

Έχει επίσης ληφθεί υπόψη το καθεστώς προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου και οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000, με αξιολόγηση των στόχων διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και εκτίμηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων του σχεδίου.

Η Αλήθεια για την οριοθέτηση και η περιβαλλοντική ισορροπία

Η συνολική έκταση του Αμβρακικού ανέρχεται σε 474.334 στρέμματα. Η παραγωγική μισθωμένη έκταση περιορίζεται σε 540 στρέμματα (εκ των οποίων 110 για υδρανάπαυση), δηλαδή μόλις 0,11% του συνόλου του Κόλπου.

Η συνολική προβλεπόμενη δυναμικότητα της Π.Ο.Α.Υ. Αμβρακικού ανέρχεται σε 5.590 τόνους θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων (από 4.108 τόνους σήμερα) και 2.840 τόνους οστράκων.

Η μελέτη δεν προβλέπει ίδρυση νέων μονάδων, αλλά χωροταξική διευθέτηση των ήδη λειτουργουσών. Στις ζώνες ιχθυοκαλλιέργειας, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από το 8% της έκτασης, ενώ στο υπόλοιπο 92% επιτρέπονται όλες οι λοιπές δραστηριότητες — ναυσιπλοΐα, αλιεία, αναψυχή, yachting, κολύμβηση κ.ά.

Προσαρμογή στο οικοσύστημα και κοινωνική συμβολή

Οι μονάδες λειτουργούν σε βάθη άνω των 20 μέτρων, με δίχτυα που δεν υπερβαίνουν τα 10–11 μέτρα, προσαρμοζόμενες στις συνθήκες οξυγόνωσης των υδάτων και στην κατάσταση του πυθμένα. Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση κάθε αποχωρούσας μονάδας να καταθέτει σχέδιο αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. Η μελέτη προβλέπει περιορισμένη αύξηση δυναμικότητας, στο 50% των επιτρεπόμενων ορίων, δείγμα της προσεκτικής περιβαλλοντικής προσέγγισης που ακολουθείται.

Στον Αμβρακικό Κόλπο απασχολούνται πάνω από 300 εργαζόμενοι από τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στην οικονομική διαφοροποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, παράλληλα με τον τουρισμό.

Η Π.Ο.Α.Υ. Αμβρακικού φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο συνύπαρξης παραγωγής και περιβαλλοντικής προστασίας, συνδυάζοντας την υδατοκαλλιέργεια με ήπιες δραστηριότητες της παράκτιας ζώνης και αναδεικνύοντας το μοναδικό προϊόν του Αμβρακικού Κόλπου.